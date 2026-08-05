Gia sản đồ sộ của Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Cuộc sống của hoa hậu Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi.

Với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật. Cùng năm đăng quang, người đẹp tham dự Miss World và lọt Top 17, thành tích được đánh giá khá ấn tượng của thí sinh Việt Nam ở thời điểm đó.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Mai Phương Thúy hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với vai trò người mẫu, gương mặt quảng cáo và khách mời tại nhiều sự kiện. Cô cũng từng đảm nhận vị trí giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Hoa hậu Mai Phương Thúy. (Ảnh: FBNV)

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy dần rút bớt khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vào kinh doanh và đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy được nhiều người nhắc đến với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Mới đây, cô gây chú ý khi tiết lộ đã mua tặng em gái Mai Ngọc Phượng cùng hai cháu một căn sky villa rộng khoảng 400 m² tại Hà Nội, có giá trị khoảng 120 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 10/2025, nàng hậu cũng từng tặng em gái một chiếc Mercedes trị giá gần 8 tỷ đồng. Những món quà có giá trị lớn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước tiềm lực tài chính của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Không chỉ sở hữu bất động sản giá trị, Mai Phương Thúy còn được biết đến là nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản và kinh doanh. Trong giới đầu tư, cô từng được nhiều người gọi bằng biệt danh "bà hoàng chứng khoán" nhờ những thương vụ được cho là mang lại lợi nhuận đáng kể. Dù vậy, người đẹp hiếm khi công khai quy mô tài sản hay các khoản đầu tư cụ thể.

Mai Phương Thúy tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu căn sky villa (biệt thự trên không) giá khoảng 120 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Mai Phương Thúy từng chia sẻ, ngay từ khi đăng quang, cô đã xác định phải xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Những năm đầu hoạt động nghệ thuật, cô tiết kiệm khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi năm. Thay vì chi tiêu cho các thú vui xa xỉ, nàng hậu dành phần lớn số tiền tích lũy để học hỏi, đầu tư vào bất động sản, kinh doanh nhà hàng và nhiều lĩnh vực khác. Theo cô, bản thân hiếm khi giữ nhiều tiền mặt mà luôn ưu tiên phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư có khả năng sinh lời.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đầu tư và kinh doanh, cô cho biết hiện không còn muốn định nghĩa bản thân bằng những khái niệm như "tự do tài chính" hay các cột mốc về tài sản, mà mong muốn được phát triển không giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nghề nghiệp nào.

Chiếc xe 8 tỷ Mai Phương Thúy tặng em gái. (Ảnh: FBNV)

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Mai Phương Thúy lại khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, các chuyến du lịch hoặc góc nhìn về đầu tư, thay vì phô trương cuộc sống giàu sang. Tháng 4 vừa qua, người đẹp dành hơn một tháng du lịch châu Âu và Mỹ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi trở lại với các dự án kinh doanh.

Về chuyện tình cảm, nàng hậu cho biết chưa chịu áp lực phải kết hôn và muốn bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng, bởi mỗi người đều có tốc độ trưởng thành và lựa chọn hạnh phúc riêng.