Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis

Sự kiện: Mai Phương Thúy Sao Việt

Hoa hậu Mai Phương Thúy diện bratop gợi cảm khi tập tennis cùng Lệ Hằng; Lê Phương kỷ niệm 10 năm cưới; vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa con đi picnic ở Australia.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 1

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm khi đi tập tennis cùng người mẫu Lệ Hằng.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 2

Vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa các con đi picnic ở Australia cuối tuần, nhân chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở xứ chuột túi.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 3

Ông xã Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên - dành cho cô nụ hôn ngọt ngào trước mặt con gái dịp cả hai kỷ niệm 10 năm cưới.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 4

Diễn viên Hùng Thuận 'Đất phương Nam' đưa bà xã đi biển Quy Nhơn (Gia Lai).

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 5

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong thu hút gần 10 nghìn lượt thích khi đăng ảnh nô đùa cùng con gái Kỳ Kỳ.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 6

Diễn viên Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' kín đáo đi biển.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 7

Ca sĩ Minh Hằng được khen không có dấu hiệu sinh nở khoe ảnh bikini tại biển Kỳ Co (Gia Lai).

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 8

Cầu thủ Văn Thanh nhớ lại khoảnh khắc rơi nước mắt trong đám cưới với bà xã Bích Hạnh hôm 20/6.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 9

Á hậu Dương Tú Anh mặc áo yếm đi sự kiện.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 10

Đinh Ngọc Diệp và hai con đến phim trường, thăm ông xã Victor Vũ.

Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis - 11

Tóc Tiên diện corset gợi cảm dạo phố cùng bạn bè.

Ảnh: NVCC

Mai Phương Thúy mua căn hộ 120 tỷ đồng tặng em gái
Mai Phương Thúy mua căn hộ 120 tỷ đồng tặng em gái

Hà Nội Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô vừa chi 120 tỷ đồng tậu căn hộ sky villa rộng 400 m2, tặng em gái và hai cháu, hôm 23/6.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/06/2026 22:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mai Phương Thúy Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN