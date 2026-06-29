Ảnh sao 29/6: Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm trên sân tennis

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe vẻ gợi cảm khi đi tập tennis cùng người mẫu Lệ Hằng.

Vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa các con đi picnic ở Australia cuối tuần, nhân chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở xứ chuột túi.

Ông xã Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên - dành cho cô nụ hôn ngọt ngào trước mặt con gái dịp cả hai kỷ niệm 10 năm cưới.

Diễn viên Hùng Thuận 'Đất phương Nam' đưa bà xã đi biển Quy Nhơn (Gia Lai).

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong thu hút gần 10 nghìn lượt thích khi đăng ảnh nô đùa cùng con gái Kỳ Kỳ.

Diễn viên Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' kín đáo đi biển.

Ca sĩ Minh Hằng được khen không có dấu hiệu sinh nở khoe ảnh bikini tại biển Kỳ Co (Gia Lai).

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Á hậu Dương Tú Anh mặc áo yếm đi sự kiện.

Đinh Ngọc Diệp và hai con đến phim trường, thăm ông xã Victor Vũ.

Tóc Tiên diện corset gợi cảm dạo phố cùng bạn bè.

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