Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa hưởng sắc vóc của mẹ

Trong dịp nghỉ hè, Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh đã được mẹ đưa đi chơi khắp nơi trên thế giới. Trong hình ảnh này, cô bé diện bikini khi đi chơi ở khu vui chơi tại Mỹ. Sắc vóc của Viann được nhận xét thừa hưởng gen trội từ mẹ.

Viann là con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã thường xuyên xuất hiện bên mẹ trong những chuyến du lịch, công tác hay các sự kiện. Qua thời gian, Viann ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt sáng và nét duyên dáng được nhận xét là thừa hưởng từ mẹ.

Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng, Viann là cô con gái mà chị mong đợi từ lâu. Cô bé sinh ra tại Mỹ khi mẹ bước sang tuổi 40 và nhanh chóng trở thành niềm vui đặc biệt của gia đình.

Ngay từ nhỏ, Viann đã được mẹ cho làm quen với nhiều môi trường khác nhau. Hà Kiều Anh thường đưa con gái đi cùng trong những chuyến công tác hoặc du lịch dài ngày, qua đó giúp cô bé có thêm trải nghiệm và trở nên năng động, dạn dĩ hơn.

Viann cũng từng xuất hiện trước ống kính khi cùng mẹ thực hiện các bộ ảnh đời thường. Cô bé tỏ ra khá tự tin, phối hợp tự nhiên với mẹ và từng tham gia trình diễn những bộ sưu tập dành cho trẻ em.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Viann còn được mẹ tạo điều kiện phát triển nhiều sở thích khác nhau. Theo những chia sẻ được báo chí đăng tải, cô bé có năng khiếu và hứng thú với bơi lội, vẽ và múa ballet.

Hà Kiều Anh mong muốn con gái được phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ thay vì chỉ chú trọng đến ngoại hình. Vì vậy, từ nhỏ Viann đã được tiếp xúc với nhiều hoạt động nghệ thuật và thể thao.

Đây cũng là cách Hà Kiều Anh đồng hành với con gái trong quá trình trưởng thành. Dù có mẹ là một hoa hậu nổi tiếng, Viann vẫn được định hướng phát triển theo sở thích và khả năng riêng.