Mai Phương Thuý diện set đồ gần 2,5 tỷ đồng trên thảm đỏ

Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý với phong cách thanh lịch khi xuất hiện trong bộ vest xám thuộc bộ sưu tập menswear của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Điểm nhấn trong set đồ của người đẹp là chiếc Hublot Big Bang Unico Usain Bolt bằng vàng 18K. Theo giá giao dịch trên thị trường đồng hồ sưu tầm, mẫu này hiện có giá hơn 1,3 tỷ đồng. Thiết kế được Hublot sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới.

Hoa hậu cho biết mua chiếc đồng hồ tại châu Âu vào năm 2016 và vẫn giữ trong bộ sưu tập đến nay.

Mẫu Big Bang Unico Usain Bolt sử dụng bộ máy tự động UNICO HUB1242, có khả năng trữ cót 72 giờ, chống nước ở độ sâu 100 m và nổi bật với mặt số skeleton để lộ bộ máy cơ học.

Mai Phương Thúy kết hợp phụ kiện với chiếc túi Louis Vuitton thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026, trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Thiết kế được chế tác từ nhiều loại da cá sấu, dập họa tiết Monogram thủ công, sử dụng khóa mạ vàng và mất hơn hai năm hoàn thiện bằng tay.

Theo stylist Phong Trương, hoa hậu đặt mua chiếc túi tại Việt Nam, sau đó hãng vận chuyển từ Singapore kèm giấy kiểm định sản phẩm. Anh cho biết thế giới chỉ có vài chiếc và hiện "cháy hàng" trên toàn cầu.

Người đẹp chọn giày bệt thay cho giày cao gót để tạo cảm giác thoải mái, đồng thời mang đến điểm nhấn phá cách cho bộ suit.

Đôi mules Louis Vuitton màu đen với điểm nhấn lông vũ ấn tượng giá 34 triệu đồng.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cô thi Miss World cùng năm, vào top 17 sau khi thắng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Có giai đoạn, Mai Phương Thúy vắng bóng showbiz để tập trung công việc kinh doanh, đầu tư.

Thỉnh thoảng, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP HCM, trong khi gia đình cô ở Hà Nội.