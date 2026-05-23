Chung Lệ Đề khoe đường cong đầy sức sống tuổi 55

Trên Instagram, Chung Lệ Đề đăng loạt ảnh bên bờ biển và viết: 'Những khoảnh khắc được ánh nắng lưu giữ này không chỉ đơn thuần là những bức ảnh đẹp, mà còn là sự tôn vinh của tự do, sự tự tin và tình yêu dành cho chính mình'.

Diễn viên 55 tuổi khoe da nuột nà. Cô nhắn nhủ chính mình: 'Bạn đã đủ tuyệt vời rồi. Đúng với chính con người bạn. Cơ thể bạn là một mái nhà, không phải một dự án cần sửa đổi. Sự hiện diện của bạn là một món quà'.

Ngôi sao mặc áo tắm, khoe ba vòng sexy. Cô nhắn nhủ khán giả: 'Bạn xứng đáng cảm nhận được ánh sáng này, sự bình yên này và vẻ tự tin tuyệt đẹp trong chính làn da của mình. Hãy tin vào bản thân. Hãy yêu thương chính mình. Bạn rạng rỡ biết bao'.

Khán giả dành cho Chung Lệ Đề những lời khen ngợi sắc vóc, thần thái. Khán giả ON viết: 'Vóc dáng này thật đáng kinh ngạc, 'Tôi 20 tuổi mà đã ghen tị rồi', 'Nếu tôi có vóc dáng như vậy, tôi sẽ khoe mỗi ngày'...

Chung Lệ Đề là diễn viên Trung Quốc gốc Việt, đóng một số phim như 'Mẹ kế', 'Thiên long bát bộ'... Những năm đôi mươi, cô từng đạt giải nhất tại các cuộc thi Miss Chinese Montréal, Miss Chinese International... và được ngưỡng mộ bởi nhan sắc nóng bỏng nên thường được truyền thông gọi là 'bom sex gốc Việt'. Năm 2016, cô kết hôn với diễn viên kém 12 tuổi Trương Luân Thạc. Sau ngày cưới, cả hai nỗ lực để có con, nhưng chưa đạt nguyện vọng.