Vẻ đẹp rực rỡ ở đời thực của 'mẹ chồng' - NSƯT Quách Thu Phương

NSƯT Quách Thu Phương mới đây có bộ ảnh chào tháng 8 rực rỡ. Ở tuổi U50 nhưng nữ nghệ sĩ không ngại thử sức với những tạo hình mới lạ.

Cũng như trên phim ảnh, nhan sắc của NSƯT Quách Thu Phương luôn toát ra vẻ thần thái sang trọng.

Để có được vóc dáng mảnh mai ở tuổi trung niên, NSƯT Quách Thu Phương đã tìm đến nhiều phương pháp tập luyện để giúp tinh thần lẫn sức khỏe tốt lên.

Từ cách đây gần 20 năm, trong lúc ở nhà làm vợ, làm mẹ, nữ nghệ sĩ đã chọn yoga để tập luyện. NSƯT Quách Thu Phương đã có hành trình vất vả mới có được như ngày hôm nay. Chị không chỉ có sự quyết tâm mà còn chi nhiều tiền để tìm ra phương pháp tập luyện hiệu quả nhất.

Ban đầu, NSƯT Quách Thu Phương thông qua các trung tâm tập luyện gym&yoga lớn, sau đó, chị quyết tâm học chuyên sâu để có được trải nghiệm cao nhất. Nhờ việc chăm chỉ và đi đến cùng trong việc học yoga lẫn gym nên nữ nghệ sĩ đã trở thành người dẫn dắt, huấn luyện cho nhiều người khác.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Gia đình&Xã hội, NSƯT Quách Thu Phương còn dí dóm trêu đùa: "Bạn ít tuổi hơn tôi nhưng chắc chắn cơ thể sẽ lão hóa hơn vì lớp mỡ đưới da nhiều và không có cơ". Nữ nghệ sĩ chia sẻ việc tập luyện kiên trì giữa yoga và gym đã giúp chị tăng được cơ lõi và giảm mỡ dưới da hiệu quả.

Nhờ việc chăm sóc sức khỏe và tập luyện yoga lẫn gym nhiều năm nên ở tuổi trung niên, NSƯT Quách Thu Phương vẫn giữ được vóc dáng cực kỳ trẻ trung.

Chị khẳng định cơ thể không mỡ thừa và có làn da khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ mỗi ngày. Chính sự kỳ diệu từ việc tập luyện đó nên Quách Thu Phương muốn lan tỏa thông điệp tích cực về việc chăm sóc sức khỏe bằng tập luyện đến các chị em.

Nữ nghệ sĩ còn nhấn mạnh, chị em muốn tập gì cũng được không nhất thiết phải yoga hay gym, miễn sao cơ thể được vận động, được "toát mồ hôi" để tinh thần thoải mái, khỏe khoắn, vượt qua những áp lực cuộc sống. Chính tư duy đó đã khiến cho một nghệ sĩ ở tuổi 49 đã trải qua 2 lần sinh nở vẫn giữ được vòng eo thon cùng vẻ ngoài "hack tuổi".