"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Ở tuổi 55, Kim Hye Soo - biểu tượng gợi cảm hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Kim Hye Soo tham dự sự kiện chiếu phim mới My Daughter Is A Zombie, nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận bởi sắc vóc rực rỡ và gu thời trang trẻ trung, thời thượng, ngoại hình trẻ trung thách thức tuổi tác.

Kim Hye Soo trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi khi xuất hiện tại trung tâm thương mại, thu hút ánh nhìn bởi phong cách thời trang đơn giản mà cá tính. (Ảnh: Naver).

Cô xuất hiện giữa đám đông với phong cách thanh lịch và thời thượng. Người đẹp sinh năm 1970 phối áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu trắng và quần short đen cạp cao, kết hợp boot da cao cổ và túi xách đen. Kiểu trang điểm trong trẻo cùng mái tóc bob vuông giúp hoàn thiện vẻ ngoài bắt mắt.

Cư dân mạng đánh giá nếu chỉ nhìn ảnh không ai nghĩ Kim Hye Soo đang ở tuổi U60, thay vào đó mới như ngoài 30 tuổi. Cô sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, cùng vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là đôi chân thon dài không thua gì người mẫu. Cô được biết cao 1,7m.

Những bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội như Naver, Daum hay Instagram đều dành sự quan tâm đặc biệt đến đôi chân của Kim Hye Soo - chi tiết từng giúp nữ diễn viên ghi dấu trong hàng loạt bảng xếp hạng sắc đẹp suốt nhiều thập kỷ qua. Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi: "Đôi chân của Kim Hye Soo thực sự là kiệt tác", "Làm sao có thể giữ được vóc dáng thế này ở tuổi 55?", "Nhìn đôi chân ấy cứ ngỡ cô chỉ mới ngoài 30"...

Nữ diễn viên Kim Hye Soo khiến công chúng choáng ngợp với đôi chân dài như "kiếm Nhật" và sắc vóc gợi cảm vượt thời gian. (Ảnh: Naver).

Từ lâu, "đôi chân kiếm Nhật" đã trở thành thương hiệu gắn liền với Kim Hye Soo: Dài, thẳng, săn chắc và cân đối, góp phần làm nên khí chất quyến rũ riêng biệt mà không nhiều ngôi sao cùng thời sở hữu. Trong bối cảnh nhiều nữ nghệ sĩ phải can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hoặc photoshop để có được thân hình lý tưởng, việc Kim Hye Soo giữ gìn vóc dáng bằng chế độ luyện tập nghiêm túc và sinh hoạt điều độ suốt hàng chục năm khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Phong cách thời trang của Kim Hye Soo cũng luôn được đánh giá cao bởi sự tinh tế, hiện đại nhưng vẫn gợi cảm vừa đủ. Thay vì chạy theo những xu hướng rườm rà, cô luôn chọn những bộ trang phục tối giản, tôn dáng và phù hợp với từng hoàn cảnh xuất hiện. Chính sự tiết chế và chọn lọc khéo léo này giúp hình ảnh của nữ diễn luôn giữ được sức hút dài lâu trong mắt công chúng.

Đôi chân dài săn chắc và thần thái đỉnh cao giúp nữ diễn viên 54 tuổi tỏa sáng. (Ảnh: TV Report).

Ngay cả trong đời thường, Kim Hye Soo cũng không bao giờ đánh mất thần thái ngôi sao. Trong loạt ảnh vừa công bố, người hâm mộ dễ dàng nhận ra thần thái toát ra từ ánh mắt, nụ cười và cách cô bước đi.

Kim Hye Soo không chỉ là nữ diễn viên gạo cội, cô còn là biểu tượng phong cách đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại Hàn Quốc - tự tin, độc lập và biết yêu bản thân. Cô thường xuyên lọt top sao mặc đẹp tại các lễ trao giải lớn như Blue Dragon Film Awards, Baeksang Arts Awards… và từng nhiều lần "chặt chém" thảm đỏ với những bộ váy tôn dáng quyến rũ.

Không chỉ nổi tiếng với diễn xuất đỉnh cao trong các tác phẩm như The Queen of Office, Signal, Juvenile Justice hay gần đây nhất là Under the Queen's Umbrella, Kim Hye Soo còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc trường tồn của làng giải trí Hàn Quốc.

Cận cảnh vẻ đẹp "không tuổi" của biểu tượng gợi cảm hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc. (Ảnh: Naver).

Kim Hye Soo chính thức tròn 55 tuổi vào tháng 9. Cô ra mắt ngành giải trí vào năm 1985. 40 năm qua, cô xây dựng được sự nghiệp vững chắc với tư cách "chị đại" trong ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc.

Hầu hết tác phẩm truyền hình và điện ảnh có Kim Hye Soo đều thành công, tiêu biểu như Thành thật với tình yêu (1999), The Red Shoes (2005), Canh bạc nghiệt ngã (2006), Đội quân siêu trộm (2012), Signal (2016), Tòa án vị thành niên (2022), Dưới bóng trung điện (2022)…

Vào tháng 3, bom tấn truyền hình Signal xác nhận có phần 2, quy tụ đầy đủ bộ 3 nhân vật chính là Kim Hye Soo, Cho Jin Woong và Lee Je Hoon.

Về đời tư, biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc vẫn sống độc thân. Cô chưa từng kết hôn. Mối tình công khai gần nhất là với nam diễn viên Yoo Hae Jin.

Họ bị đồn hẹn hò vào năm 2008, nhưng đến hai năm sau mới lộ ảnh chụp chung. Tuy nhiên, chuyện tình kết thúc vào năm 2011 do áp lực dư luận. Họ bị phản đối vì chênh lệch ngoại hình quá lớn. Trong khi Hye Soo nổi tiếng xinh đẹp, bạn trai cô bị chê xấu trai.