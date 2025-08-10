Lauren Sanchez giữ vóc dáng săn chắc ở tuổi 55 nhờ lịch trình khoa học

Ở tuổi 55, Sanchez - vợ tỷ phú Jeff Bezos - vẫn gây ấn tượng bởi thân hình săn gọn và tràn đầy năng lượng. Bà duy trì vóc dáng nhờ kết hợp các phương pháp tập luyện khoa học và chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Lauren Sanchez giữ vóc dáng gợi cảm, săn chắc dù đã bước sang tuổi 55.

Buổi sáng: Khởi động nhẹ, nạp năng lượng thông minh

Sanchez bắt đầu ngày mới từ rất sớm. Sau khi thức dậy, bà chọn bữa sáng đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng gồm lòng trắng trứng, vài lát bơ và cà phê đen giúp cung cấp protein nạc và chất béo lành mạnh để duy trì năng lượng. Ngay sau đó, bà tranh thủ 15-20 phút tập nhanh tại nhà. Bài tập ngắn gọn này sẽ đánh thức cơ bắp, đốt calo và tạo tâm thế tích cực cho cả ngày.

Buổi trưa và chiều: Pilates và cardio ngoài trời

Khi lịch làm việc cho phép, Sanchez tham gia các buổi pilates tại studio của huấn luyện viên Saul Choza. Pilates giúp tăng sức mạnh core, cải thiện độ linh hoạt và định hình đường cong cơ thể. Xen kẽ trong tuần, bà dành 45 phút cho các buổi hiking ở cường độ nhẹ đến trung bình, vừa rèn sức bền vừa thư giãn tinh thần. Một số ngày, bà tập theo chương trình dành riêng cho thân trên để duy trì phần thân trên săn chắc.

Lauren Sanchez cho thấy việc duy trì vóc dáng và vẻ ngoài rạng rỡ không chỉ đến từ các phương pháp tốn kém, mà từ sự kiên trì và lối sống lành mạnh được duy trì bền bỉ.

Buổi tối: Phục hồi cơ thể và chăm sóc sắc đẹp

Kết thúc ngày, Sanchez ưu tiên nguyên tắc "MEDS" - Meditation (thiền), Exercise (tập luyện), Diet (ăn uống khoa học) và Sleep (ngủ đủ giấc). Bữa tối của bà xã tỷ phú Bezos gồm thực phẩm giàu protein và dinh dưỡng cao. Bà dành thời gian thiền ngắn trước khi ngủ để giảm căng thẳng, duy trì chất lượng giấc ngủ.