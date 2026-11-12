Kiểu tóc ‘quốc dân’ đi đâu cũng hợp của Tăng Thanh Hà

Dự sự kiện ra mắt phim 'Ngày Con Còn Mẹ' hôm 10/11, Tăng Thanh Hà phối áo phông trắng cùng quần jeans và chọn kiểu tóc buộc cao năng động. Người đẹp nhận nhiều lời khen trẻ trung, toát ra thần thái sang trọng ngay cả khi chọn phong cách làm đẹp tối giản.

Để tóc buộc đuôi ngựa bớt đơn điệu, nữ diễn viên buông lơi vài lọn tóc mai, uốn xoăn nhẹ tạo vẻ mềm mại, nữ tính.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao khá được lòng Tăng Thanh Hà, áp dụng trong nhiều dịp từ thường ngày đến khi đi dự sự kiện.

Dự triển lãm tranh của NTK Đỗ Mạnh Cường hôm 12/9, Tăng Thanh Hà tạo ấn tượng với tóc tết đuôi ngựa, buộc cao. Phần tóc mái chải gọn gàng, ép sát da đầu, giúp 'nàng dâu hào môn' khoe trọn các đường nét thanh tú.

Nhờ ưu điểm dễ thực hiện lại gọn gàng, năng động nên Tăng Thanh Hà cũng thường chọn làm đẹp với kiểu tóc này trong những chuyến du lịch.

Khi kết hợp áo sơ mi, quần jeans hay trang phục thể thao, tóc đuôi ngựa mang đến vẻ năng động. Còn ứng dụng với váy áo thanh lịch lại giúp tổng thể thêm nữ tính, chỉn chu.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.