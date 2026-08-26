Kiểu tóc 'hack tuổi' của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà đến ủng hộ buổi ra mắt phim Quý tử vượt giàu tối 24/8. Đây là lần hiếm hoi "nàng dâu hào môn" tham gia một buổi ra mắt phim từ khi lập gia đình, sinh con. Tại sự kiện, Tăng Thanh Hà diện "cây" đen tối giản kết hợp với layout trang điểm gam màu nude thanh lịch, sang trọng.

Diện mạo của Tăng Thanh Hà trong lần xuất hiện tối 24/8 được nhiều khán giả, đồng nghiệp tấm tắc khen ngợi.

Êkíp của diễn viên khéo léo chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, khoe trọn đường nét thanh tú trên gương mặt. Một phần nhỏ tóc búi gọn sau đầu, phần tóc buông xõa được uốn xoăn sóng bồng bềnh. Còn tóc mái buông lơi một vài lọn và cố định nếp xoăn để tăng độ mềm mại, thướt tha.

Phần tóc buông xõa được uốn xoăn sóng bồng bềnh, tăng độ dày cho mái tóc.

Với mái tóc dài ngang lưng, gần đây Tăng Thanh Hà rất chuộng kiểu tóc buộc nửa đầu, từ những buổi dạo phố đến các khoảnh khắc đời thường. Cô thường giữ phần tóc phía trên buộc gọn gàng, để phần tóc còn lại buông tự nhiên, mang lại vẻ nữ tính mà không quá cầu kỳ, tốn công chăm chút.

Kiểu tóc này cũng giúp "ngọc nữ" màn ảnh Việt tôn đường nét gương mặt, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách trang phục, từ thanh lịch, tối giản đến trẻ trung, năng động.

Diễn viên sinh năm 1986 khoe khoảnh khắc thong dong dạo chơi dịp cuối tuần qua.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phimDốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu"Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.