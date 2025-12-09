Kiểu tóc giúp Tăng Thanh Hà ghi điểm trong ngày cưới em chồng

Tăng Thanh Hà và chồng Louis Nguyễn - anh trai cùng cha khác mẹ với cô dâu Tiên Nguyễn. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự tiệc cưới của Tiên Nguyễn tối 7/12, Tăng Thanh Hà diện đầm đỏ bordeaux tôn bờ vai mong manh và tiết chế trang sứ. Bà mẹ ba con chọn kiểu tóc búi gọn gàng, thanh lịch, khoe trọn các đường nét thanh tú gương mặt.

Để kiểu tóc cổ điển bớt đơn điệu, người đẹp đánh phồng tóc phía sau đầu. Phần búi tóc thấp sát gáy được biến tấu với các nút thắt, tăng vẻ sang trọng.

Tăng Thanh Hà nhận nhiều lời khen về thần thái, sắc vóc khi dự tiệc cưới em chồng. Ảnh: Quỳnh Trần

Sáng cùng ngày, khi có mặt tại lễ gia tiên của em chồng - hot girl Tiên Nguyễn, Tăng Thanh Hà cũng chọn kiểu tóc sleek bun gọn gàng, kết hợp với tà áo dài thướt tha. Mái tóc của "ngọc nữ" được chải cố định với gel, tạo độ bóng. Đuôi tóc quấn tròn tết thành búi, dùng kẹp tăm cố định. Phần đuôi tóc còn thừa được vuốt gel, chìa ra ngoài giúp tổng thể bớt đơn điệu.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà sánh đôi dự lễ rước dâu của Tiên Nguyễn sáng 7/12. Ảnh:Quỳnh Trần

Có mái tóc dài qua vai nên Tăng Thanh Hà dễ dàng biến tấu nhiều kiểu. Khi để tóc xõa tự nhiên, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn thường uốn xoăn lơi, tạo vẻ bồng bềnh, mềm mại cho mái tóc. Tùy từng dịp và trang phục, "ngọc nữ" màn ảnh Việt khéo léo kết hợp từ tóc buộc đuôi ngựa cho đến tóc búi thấp, tóc tết.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức.