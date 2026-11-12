Tắm nước nóng trong mùa đông: Vì sao càng tắm lâu da càng khô ngứa?

1. Vì sao tắm nước nóng lâu khiến da càng khô ngứa?

Vào mùa đông, nhiều người có thói quen tắm nước nóng lâu hơn để thư giãn cơ thể. Tuy nhiên, nước nóng và thời gian tắm kéo dài có thể khiến da khô, ngứa, thậm chí làm nặng thêm các bệnh lý như viêm da cơ địa.

Bề mặt da có lớp sừng đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ, giúp hạn chế mất nước và ngăn các tác nhân bên ngoài xâm nhập. Lớp sừng được cấu tạo từ các tế bào sừng liên kết với nhau nhờ hỗn hợp lipid, chủ yếu gồm ceramide, cholesterol và acid béo. Có thể hình dung cấu trúc này giống như một bức tường, trong đó tế bào sừng là những viên gạch, còn lipid là lớp vữa liên kết.

Khi tắm bằng nước nóng, nhiệt độ cao có thể làm suy giảm lớp lipid bảo vệ trên bề mặt da. Việc tiếp xúc lâu với nước nóng, kết hợp với xà phòng hoặc sữa tắm có chất tẩy rửa mạnh, còn làm tăng nguy cơ loại bỏ các thành phần dầu tự nhiên cần thiết. Sau khi tắm, nước trên bề mặt da bay hơi, khiến da dễ mất độ ẩm, trở nên khô căng, bong vảy và ngứa.

Tắm nước nóng, nhiệt độ cao có thể làm suy giảm lớp lipid bảo vệ trên bề mặt da. Ảnh minh họa AI.

Mùa đông, độ ẩm không khí thường thấp, nhiệt độ lạnh và việc sử dụng thiết bị sưởi cũng làm tăng tình trạng mất nước qua da. Vì vậy, da vốn đã khô trong thời tiết lạnh càng dễ bị kích ứng nếu thường xuyên tắm nước nóng kéo dài.

Khi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, da không chỉ mất nước mà còn nhạy cảm hơn với các yếu tố kích thích bên ngoài. Người có làn da khô, người cao tuổi hoặc người mắc viêm da cơ địa thường dễ gặp tình trạng ngứa, đỏ và nứt nẻ hơn.

2. Nên điều chỉnh nhiệt độ nước và thời gian tắm thế nào?

Để giữ ấm mà không làm da khô thêm, cần chú ý cả nhiệt độ nước, thời gian tắm và sản phẩm làm sạch.

- Chọn nước ấm vừa phải: Nên dùng nước ấm dễ chịu, gần với nhiệt độ cơ thể, tránh nước nóng đến mức khiến da đỏ lên hoặc cảm thấy bỏng rát.

- Rút ngắn thời gian tắm: Nên giới hạn thời gian tắm khoảng 5 -10 phút; không nên ngâm mình hoặc đứng dưới vòi sen quá lâu, nhất là khi da đang khô, ngứa.

- Ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ: Chọn sữa tắm không chứa xà phòng mạnh, ít hương liệu hoặc không hương liệu, có thành phần dưỡng ẩm; không cần tạo quá nhiều bọt hay kỳ cọ mạnh để làm sạch da.

- Không tắm quá nhiều lần: Tần suất tắm nên phù hợp với nhu cầu vệ sinh, mức độ vận động và tình trạng da. Nếu da khô, có thể hạn chế dùng sữa tắm trên toàn thân mỗi lần, tập trung làm sạch những vùng dễ đổ mồ hôi hoặc có nhiều chất bẩn.

- Thấm khô nhẹ nhàng: Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nước trên da, không chà xát mạnh, đặc biệt ở vùng da đang khô hoặc kích ứng.

3. Cách dưỡng ẩm để hạn chế khô ngứa sau tắm

Dưỡng ẩm đúng thời điểm là bước quan trọng giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và giảm cảm giác khô căng.

Thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Sau khi thấm khô nhẹ nhàng, nên thoa kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn hơi ẩm, tốt nhất trong vài phút đầu sau tắm. Cách này giúp giữ lại lượng nước còn trên bề mặt da và hạn chế bay hơi; ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm không hương liệu, phù hợp với da nhạy cảm.

Một số thành phần có lợi gồm:

- Chất hút ẩm: Glycerin, hyaluronic acid, urea ở nồng độ phù hợp giúp hút và giữ nước trong lớp sừng.

- Chất làm mềm: Ceramide, các acid béo và một số loại dầu dưỡng giúp bổ sung lipid, cải thiện độ mềm mại của da.

- Chất khóa ẩm: Petrolatum (vaseline) tạo lớp màng hạn chế nước thoát ra khỏi bề mặt da, phù hợp với vùng da rất khô, bong tróc.

Với da khô nhiều, nên chọn dạng kem đặc hoặc thuốc mỡ thay vì lotion dạng lỏng vì khả năng giữ ẩm thường tốt hơn. Có thể thoa lại kem dưỡng ẩm trong ngày, nhất là sau khi rửa tay hoặc khi cảm thấy da khô căng.

Chăm sóc da đúng cách trong mùa đông

Ngoài dưỡng ẩm sau tắm, nên duy trì một số thói quen giúp bảo vệ da:

- Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, không cần cố uống quá nhiều với mục đích làm ẩm da.

- Sử dụng máy tạo ẩm nếu không khí trong nhà quá khô, đồng thời vệ sinh thiết bị thường xuyên để hạn chế nấm mốc và vi khuẩn.

- Mặc quần áo mềm, thoáng, tránh chất liệu thô ráp cọ xát vào da.

- Không gãi hoặc chà xát vùng da ngứa vì có thể gây trầy xước, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Nếu da khô ngứa kéo dài, đỏ nhiều, nứt nẻ, rỉ dịch hoặc xuất hiện tổn thương lan rộng, cần đi khám để xác định nguyên nhân. Đây có thể không chỉ là tình trạng khô da thông thường mà còn liên quan đến viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc hoặc bệnh lý da liễu khác.

Tắm nước ấm vừa phải, rút ngắn thời gian tắm và dưỡng ẩm ngay sau đó là những biện pháp đơn giản giúp hạn chế khô ngứa trong mùa đông. Không nên vì muốn giữ ấm mà sử dụng nước quá nóng hoặc ngâm mình quá lâu, bởi điều này có thể khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu hơn.