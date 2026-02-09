Tóc Tiên được khen khi diện loạt đồ bình dân

Gần Tết Nguyên đán, Tóc Tiên lên Đà Lạt nghỉ ngơi, ngắm hoa mai anh đào. Cô check-in trong khung cảnh lãng mạn với chiếc đầm kẻ caro của một thương hiệu bình dân.

Thiết kế có giá khoảng 1,5 triệu đồng, hiện đã hết hàng trên các nền tảng. Trang phục giúp Tóc Tiên được khen trông trẻ trung như nữ sinh ở tuổi 37.

Trong chuyến đi Đà Lạt trước đó ít tháng, Tóc Tiên cũng diện đầm kẻ caro giá bình dân. Cô phối bên ngoài áo thun tăm, tạo phong cách vintage.

Thiết kế người đẹp mặc giá bán khoảng 1,3 triệu đồng. Tóc Tiên mix thêm quần jeans, mang đến nét phóng khoáng như style của các idol Hàn.

Sau khi chia tay Hoàng Touliver, giọng ca Ngày mai được nhận xét ăn mặc phóng khoáng hơn. Cô thường xuyên diện các kiểu đầm đôn đẩy vòng một.

Diện chiếc váy hoa nhí giá khoảng 1,3 triệu đồng, Tóc Tiên khoe thân hình gợi cảm. Nhiều khán giả khen nữ ca sĩ 'lão hóa ngược'. 'Càng ngày càng đẹp, càng dịu'; 'Bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai'; 'Chị làm gì mà càng ngày càng trẻ, càng xinh đẹp thế'... một số người hâm mộ bình luận dưới ảnh của Tóc Tiên.

Người đẹp sinh năm 1989 tôn dáng gầy cùng sơ mi phanh cúc phối quần shorts 'một gang tay'.

Chiếc áo thắt nơ cổ của Tóc Tiên cũng được cô sắm từ một thương hiệu bình dân, giá bán khoảng một triệu đồng.