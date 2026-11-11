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Ngỡ ngàng với tấm lưng trần của Kỳ Duyên

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Kỳ Duyên mới đây gây sốt khi khoe tấm lưng trần nuột nà trong bộ đầm đen quyến rũ.

Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang cá tính. Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc diện trang phục mang phong cách thời trang táo bạo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang cá tính. Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc diện trang phục mang phong cách thời trang táo bạo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong hình ảnh được đăng tải, Kỳ Duyên lựa chọn chiếc đầm đen có thiết kế hở lưng, khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và quyến rũ. Chi tiết cut-out táo bạo giúp nàng hậu tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Trong hình ảnh được đăng tải, Kỳ Duyên lựa chọn chiếc đầm đen có thiết kế hở lưng, khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và quyến rũ. Chi tiết cut-out táo bạo giúp nàng hậu tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Ngỡ ngàng với tấm lưng trần của Kỳ Duyên - 3
Ngỡ ngàng với tấm lưng trần của Kỳ Duyên - 4

Đáng chú ý, kiểu tóc ngắn cá tính tiếp tục là một trong những yếu tố giúp diện mạo của Kỳ Duyên thêm phần cuốn hút. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, mang đến vẻ ngoài hiện đại, có phần sắc sảo. Khi kết hợp cùng chiếc đầm đen nữ tính nhưng không kém phần táo bạo, người đẹp tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.

Đặc biệt, xuất hiện bên cạnh Kỳ Duyên trong loạt ảnh còn có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Trái ngược với lựa chọn trang phục của Kỳ Duyên, Thiên Ân diện thiết kế theo phong cách menswear với vẻ ngoài cá tính. Cả hai cùng tạo dáng thân thiết trước ống kính, mang đến những khung hình có sự kết hợp thú vị giữa hai phong cách thời trang khác biệt.

Đặc biệt, xuất hiện bên cạnh Kỳ Duyên trong loạt ảnh còn có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Trái ngược với lựa chọn trang phục của Kỳ Duyên, Thiên Ân diện thiết kế theo phong cách menswear với vẻ ngoài cá tính. Cả hai cùng tạo dáng thân thiết trước ống kính, mang đến những khung hình có sự kết hợp thú vị giữa hai phong cách thời trang khác biệt.

Trước đó, Kỳ Duyên cũng có màn ăn mừng bất ngờ khi phim điện ảnh đạt dấu mốc ấn tượng. "Để ăn mừng bộ phim điện ảnh thứ 2 - 'Chị Chị Em Em 3' đạt trăm tỉ thì cô Mầu chụp 1 bộ hình hở lưng", Kỳ Duyên viết.

Trước đó, Kỳ Duyên cũng có màn ăn mừng bất ngờ khi phim điện ảnh đạt dấu mốc ấn tượng. "Để ăn mừng bộ phim điện ảnh thứ 2 - 'Chị Chị Em Em 3' đạt trăm tỉ thì cô Mầu chụp 1 bộ hình hở lưng", Kỳ Duyên viết.

Trong loạt ảnh được đăng tải, nàng hậu diện trang phục khoe trọn phần lưng, kết hợp cách tạo dáng gợi cảm và thần thái cuốn hút. Thiết kế giúp người đẹp tôn lên vóc dáng thon gọn, đường cong quyến rũ cùng làn da sáng.

Trong loạt ảnh được đăng tải, nàng hậu diện trang phục khoe trọn phần lưng, kết hợp cách tạo dáng gợi cảm và thần thái cuốn hút. Thiết kế giúp người đẹp tôn lên vóc dáng thon gọn, đường cong quyến rũ cùng làn da sáng.

Nhan sắc cùng thần thái tuổi 30 của người đẹp được khán giả dành lời khen.

Nhan sắc cùng thần thái tuổi 30 của người đẹp được khán giả dành lời khen.

Cách để Kỳ Duyên mặc áo xẻ sâu không xảy ra sự cố
Cách để Kỳ Duyên mặc áo xẻ sâu không xảy ra sự cố

Kỳ Duyên sở hữu phong cách thời trang ấn tượng, quyến rũ mà không phô.

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngo-ngang-voi-tam-lung-tran-cua-ky-duyen-...

-11/11/2026 10:45 AM (GMT+7)
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