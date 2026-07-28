Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của gia đình siêu mẫu Hà Anh ở Maldives

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh được thực hiện trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Maldives.

Siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con tận hưởng những phút giây thư giãn, hạnh phúc tại Maldives. Nhìn những bức ảnh gia đình đẹp tựa "tuyệt đối điện ảnh", nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Sau 10 năm về chung một nhà, siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã người Anh Olly Dowden vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt, đầy yêu thương và sự đồng điệu.

Siêu mẫu Hà Anh cùng con gái, con trai ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Hà Anh còn gây chú ý bởi gu thời trang, sắc vóc thăng hạng. Diện thiết kế ren xuyên thấu đầy táo bạo, siêu mẫu Hà Anh tự tin khoe vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút.

Đông đảo khán giả dành nhiều lời khen cho vóc dáng và phong độ nhan sắc của siêu mẫu Hà Anh sau nhiều năm hoạt động trong làng mẫu.

Giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng của Maldives, siêu mẫu Hà Anh tạo dáng đầy chuyên nghiệp, khoe làn da nâu khỏe khoắn cùng thần thái đậm chất thời trang.

(Ảnh FB nhân vật)