Hà Anh ở tuổi 40: "Không còn phung phí cảm xúc, không rung động trước những lời khen trống rỗng”

Siêu mẫu Hà Anh nói về sự thay đổi của bản thân khi bước qua tuổi 40

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã có những chia sẻ về sự khác biệt của người phụ nữ 20, 30 và 40 tuổi. Cô nói rằng, bước vào tuổi 40, cô sống chậm lại nhưng chất hơn. Vìgiờ cô đã hiểu, không điều gì quý và quan trọng hơn đầu tư, chăm sóc cho chính bản thân mình, con cái và gia đình mình.

“Nếu ở tuổi 30, tôi muốn dang rộng cánh tay để bao bọc thế giới, chia sẻ niềm vui, giúp đỡ cả những người không mấy liên quan đến mình. Thì tuổi 40 dạy mình rằng, phải tiết kiệm sức lực, tài nguyên để chăm lo cho con cái mình. Muốn giúp ích cho xã hội thì hãy giúp từ chính những đứa con của mình, bố mẹ mình, chị em mình, bạn bè thân thiết của mình. Cá thể an yên thì xã hội sẽ phồn vinh.

Siêu mẫu Hà Anh chọn sống chậm, không phung phí cảm xúc khi bước qua tuổi 40. Ảnh: Nguyễn Long

Tuổi 40, mình không còn phung phí cảm xúc nữa, hỷ, nộ, ái, ố của nhân gian mình không còn quá quan tâm, mình chắt lọc không gian xung quanh mình với những niềm vui nhỏ nhoi. Không tốn cảm xúc cho những thứ và những người không cần thiết nữa, vì sống vậy sẽ trong lành và trẻ khoẻ. Ai yêu ai, bỏ ai, làm gì ... nếu không liên quan đến đời sống mình thì mình cũng chẳng quan tâm, rất là mất thời gian.

Mình chưa bao giờ lại càng không quan tâm đến những lời khen xã giao, những vuốt ve mang lợi cá nhân. Mình quan tâm đến hành động và sự chân thành. Bạn bè bên nhau từ vinh quang đến khổ cực, từ khó khăn đến viên mãn, mới là bạn bè thực sự, chứ tuổi này lọc lõi lắm rồi, mình tự biết bản thân, giá trị của mình, mấy ai còn bị rung động bởi những lời khen trống rỗng hay những xoa đấm hời hợt”.

Hà Anh chăm chút cho cơ thể và dành nhiều thời gian cho thể thao. Ảnh: Nguyễn Long

Siêu mẫu Hà Anh cũng nói rằng, bước vào tuổi 40, cô thích suy ngẫm, nghỉ ngơi, vui chơi chất lượng. Mua sắm ít đi nhưng khi mua thì sẽ thích mua đồ tốt. Ăn ít mà ngon còn hơn là ăn lung tung mà vô vị.

“Tuổi 40, tiết kiệm đủ thứ, thời gian, cảm xúc, sức khoẻ. Tập thể dục thể thao nhiều hơn một chút, chăm chỉ và yêu dưỡng da hơn, nghe nhạc, đọc sách và đầu tư vào đào tạo, giúp đỡ mọi người bằng kiến thức kỹ năng.

Có lẽ vì vậy, cứ hơn 1 tháng/lần, tôi lại yêu thích vô cùng khi được đầu tư cảm xúc, trí óc và yêu thương vào những lớp coaching nhỏ xinh của mình. Không cần ầm ỹ, khoa trương, những học viên của tôi hạnh phúc, thành công, đó là legacy của tôi, niềm tự hào của tôi”, Hà Anh trải lòng thêm.

Siêu mẫu Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô là một trong những siêu mẫu, đạo diễn thời trang và người dẫn chương trình nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam.

Cô là gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt Nam, trước khi trở về Việt Nam đã là chân dài hoạt động ở sàn diễn quốc tế.

Siêu mẫu Hà Anh bên chồng con trong chuyến du lịch ở Hồ Tràm. Ảnh: FBNV

Năm 2009, Hà Anh chấm dứt hợp đồng với bên công ty quản lý tại Anh và về hoạt động tại Việt Nam. Khi mới về nước cô trở thành người mẫu có vẻ đẹp "độc, lạ" với body nóng bỏng, săn chắc so với những người mẫu Việt Nam thời bấy giờ.

Hà Anh gây được tiếng vang và gặt hái được một số thành công nhất định ở thị trường Việt Nam. Từ đó, cái tên Hà Anh được xếp vào một trong những vedette hàng đầu trên sàn diễn của làng thời trang Việt cùng Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên...

Bên cạnh việc thường được các thương hiệu nước ngoài mời tham dự sự kiện, cô còn được trả cát xê trình diễn thuộc mức cao nhất tại thị trường Việt Nam. Sau này, Hà Anh có thêm vai trò là hướng dẫn và chỉ dạy các người mẫu mới.

Ngoài thành tích tự thân có được, chân dài gốc Hà thành còn gây chú ý bởi gia thế "khủng". Được biết, cô có ông nội là cố nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội là bà Thanh Hương, nguyên TBT báo Phụ nữ Việt Nam, bố mẹ là các văn nghệ sĩ nổi tiếng nên Hà Anh ứng xử luôn chuẩn mực. Mẹ ruột của Hà Anh là một nhà báo và dịch giả, bà tên là Nguyễn Võ Lệ Hà. Bà thường được biết đến với bút danh Hà Huy Anh (trong các tác phẩm dịch) hay Hà Anh My (trong các bài dịch, bài viết trên báo).

Ngoài sự nghiệp phát triển ổn định, Hà Anh còn có hôn nhân bền vững bên chồng Tây. Sau 9 năm kết hôn, cặp đôi đã có hai thiên thần, một gái, một trai.

Chồng Tây của Hà Anh là một giáo viên dạy tiếng Anh trong một trường quốc tế ở TP.HCM. Theo Hà Anh chia sẻ, chồng Tây là người điềm đạm, đáng yêu và luôn hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con nhỏ.