Lý do mẹ siêu mẫu Hà Anh từ chối ra Hà Nội ký nhận lại tiền "hợp đồng kỳ nghỉ"

Siêu mẫu Hà Anh cập nhật vụ việc hợp đồng kỳ nghỉ, cho biết gia đình mong muốn được hoàn tiền qua chuyển khoản

Theo siêu mẫu Hà Anh, sự việc bắt đầu khi mẹ cô tham dự một buổi giới thiệu dịch vụ và ký hợp đồng kỳ nghỉ với chi phí khoảng 250 triệu đồng sau khi được tư vấn về nhiều quyền lợi đi kèm. Tuy nhiên, sau đó, mẹ cô tiếp tục được mời thực hiện thêm các thủ tục phát sinh, đóng thêm tiền và được hướng dẫn tiếp cận khoản vay ngân hàng với mục đích được giới thiệu là để phục vụ việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng.

Nữ siêu mẫu cho biết, theo thông tin gia đình nắm được, tổng số tiền liên quan đến vụ việc hiện đã lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Mẹ siêu mẫu Hà Anh và con gái. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng mới nhất, Hà Anh cho biết khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, phía công ty tiếp tục liên hệ với gia đình và đề nghị mẹ cô trực tiếp bay từ nơi sinh sống ra Hà Nội để ký giấy nhận lại tiền.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Hà Anh, gia đình không đồng tình với phương án này. Cô cho biết trước đó mẹ đã nhiều lần phải di chuyển để làm việc với phía công ty nhưng chưa nhận được khoản hoàn trả như mong muốn, thậm chí còn được đề nghị đóng thêm các khoản phí khác.

Hà Anh bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng việc yêu cầu người lớn tuổi tiếp tục di chuyển để thực hiện thủ tục khiến gia đình gặp thêm nhiều áp lực.

"Vẫn là chuyện cái công ty này đang sợ bị các nhà chức trách rờ tới vì lừa đảo kỳ nghỉ nên gọi mẹ tôi bảo mẹ tôi bay ra Hà Nội, đến văn phòng đó để ký giấy nhận tiền. Nhưng mẹ tôi không đồng ý vì mẹ tôi đã lên đó năm lần bảy lượt từ trước...", Hà Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo nữ siêu mẫu, mong muốn hiện tại của gia đình là phía công ty thực hiện hoàn tiền bằng hình thức chuyển khoản thay vì tiếp tục yêu cầu người cao tuổi trực tiếp đến làm thủ tục. Cô cũng cho biết quá trình xử lý kéo dài đã ảnh hưởng đến tinh thần và sinh hoạt của gia đình.

Đáng chú ý, Hà Anh tiết lộ hai người mà cô cho là có liên quan trực tiếp đến việc mẹ mình bị lừa trước đó đã bị bắt. Nữ siêu mẫu cho biết gia đình sẽ tiếp tục chờ kết quả điều tra mở rộng từ cơ quan chức năng.

Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hà Anh cho biết bản thân từng tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư cũng như sự độc lập về tài chính của mẹ. Vì vậy, cô không có thói quen hỏi quá sâu về việc mẹ đang làm gì, đi đâu hay chi tiêu như thế nào.

"Là con cái, tôi không có thói quen hỏi quá sâu về việc mẹ đang làm gì, đi đâu hay chi tiêu như thế nào. Nhưng nhìn lại, chính sự tôn trọng đó lại vô tình khiến tôi không nhận ra mẹ đang rơi vào một cái bẫy", Hà Anh chia sẻ.

Theo nữ siêu mẫu, thời điểm xảy ra sự việc, cô làm việc tại TP.HCM còn mẹ sinh sống ở Hà Nội nên việc theo sát cuộc sống hằng ngày của bà gặp nhiều hạn chế. Hà Anh cho rằng con cái không thể kiểm soát mọi hoạt động của bố mẹ như với trẻ nhỏ, bởi người lớn tuổi vẫn có nhu cầu giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội và tự đưa ra quyết định cá nhân.

Hà Anh cho biết mẹ cô - một cựu nhà báo - đã tham gia các buổi giới thiệu về "hợp đồng kỳ nghỉ" sau khi nhận được những lời mời hấp dẫn như tặng chuyến du lịch, vé máy bay hoặc kỳ nghỉ miễn phí. Theo cô, những chương trình như vậy thường dễ thu hút người lớn tuổi, đặc biệt là những người có nhiều thời gian rảnh và mong muốn trải nghiệm những hoạt động mới.