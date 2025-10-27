Hà Anh 'mặc như không' khoe body gái hai con

Hà Anh xuất hiện với bộ cánh mỏng tang đính kim tuyến lấp lánh trong đêm chung kết cuộc thi nhan sắc tổ chức ở Bắc Ninh, tối 25/10.

MC Lê Thu Hòa (trái) cũng mặc hở bạo, đọ sắc vóc với đàn chị. Hà Anh là host kiêm giám khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Sắc vóc siêu mẫu hai con ở tuổi ngoài 40 khiến nhiều người trầm trồ, thán phục.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương (thứ ba từ trái qua) nổi bật với váy dạ hội đỏ chụp ảnh cùng Hà Anh và một số bạn trẻ.

Hoa hậu Ngọc Châu lộng lẫy trong thiết kế trễ vai, dài quét đất. Cô cùng Lê Hoàng Phương là các mentor của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Ngọc Châu kết hợp trang sức hài hòa với trang phục, tôn vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi biểu diễn loạt ca khúc 'Đẩy xe bò', 'Vũ trụ có anh', 'Made in Vietnam' trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Diva Thanh Lam mặc trang phục cầu kỳ, nổi bật hát 'Giọt nắng bên thềm', 'Cho em một ngày'.

Ngọc Sơn cùng nhóm múa mang tới tiết mục 'Yêu dân tộc Việt Nam' và 'Thương lắm mình ơi'.

Tùng Dương máu lửa thể hiện 'Cánh chim phượng hoàng' và 'Tuổi trẻ'.

Đan Trường diện áo dài họa tiết độc đáo biểu diễn 'Tiếng Việt ngôn ngữ vàng'.

'Anh Bo' biến hóa hình ảnh khi thay áo dài mặc suit, hát 'Tình đơn phương', 'Tình khúc vàng', 'Mãi mãi một tình yêu', 'Ảo mộng tình yêu'.