Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh chung sở thích tập luyện, giữ lối sống năng động

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh gây chú ý khi đồng loạt thông báo dấu mốc cầu hôn thành công hồi cuối tháng 8. Người đẹp 29 tuổi gọi đây là chặng đường mới, "hành trình hạnh phúc nhất" đời mình. Cặp sao có điểm chung thú vị là đều dành nhiều thời gian cho thể thao. Cả hai chung lối sống năng động, trải nghiệm nhiều bộ môn đòi hỏi sức bền, sức mạnh lẫn sự kiên trì.

Vài năm trở lại đây, Khả Ngân say mê chinh phục các đường chạy marathon, giải trail.

Khả Ngân có nền tảng thể thao từ nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1997 từng theo học và thi đấu bơi lội, từng giành giải Nhì tại một giải bơi cấp quốc gia năm 2008. Sau đó, cô thử sức với aerobic, bóng rổ, nhảy hiện đại, sexy dance và boxing. Trong số này, boxing trở thành bộ môn gắn bó lâu dài với Khả Ngân và từng góp phần tạo nên hình ảnh "boxing girl" của cô thời tuổi teen.

Khi trưởng thành và theo đuổi diễn xuất, Khả Ngân tiếp tục duy trì nhiều hình thức vận động, từ boxing, gym, đạp xe, yoga, pilates. Diễn viên cho biết thể thao không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn rèn sức bền, khả năng tập trung và sự kiên nhẫn.

Khả Ngân trải nghiệm nhiều bô môn, không chỉ giúp giữ gìn vóc dáng mà còn là cách cải thiện sức khỏe tinh thần, chinh phục những giới hạn của bản thân.

Từ khoảng năm 2024, Khả Ngân gắn bó với chạy bộ và tham gia nhiều giải chạy trong lẫn ngoài nước. Hồi tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên còn thử sức ở nội dung triathlon tại IRONMAN Việt Nam, gồm bơi, đạp xe và chạy bộ.

Với Nhan Phúc Vinh, anh sinh ra ở miền Tây, biết bơi từ nhỏ, từng tham gia các cuộc thi bơi khi còn học phổ thông. Anh theo học ngành Sư phạm Thể dục Thể thao tại Đại học Cần Thơ và từng có thời gian thực tập làm giáo viên thể chất trước khi rẽ sang con đường nghệ thuật.

Nhan Phúc Vinh là một trong những sao nam nổi tiếng yêu thể thao của showbiz Việt.

Khi bước vào nghề diễn, gym từng là bộ môn chủ đạo của Nhan Phúc Vinh. Anh duy trì việc tập luyện nhiều buổi mỗi tuần để tăng cơ, giữ vóc dáng phục vụ công việc. Bên cạnh gym, anh từng chơi bóng đá, chạy bộ và bơi. Sau một số chấn thương khi đá bóng, nam diễn viên chuyển sự tập trung nhiều hơn sang những hình thức vận động ít va chạm nhưng đòi hỏi sức bền.

Sau năm 2022, Nhan Phúc Vinh đặc biệt say mê các môn sức bền. Anh tập bơi đường dài, chạy bộ, chạy trail và tham gia các cuộc thi triathlon, Ironman. Diễn viên từng hoàn thành cự ly bơi 10 km trên biển tại Bali và tham gia Ironman 70.3 tại Đà Nẵng. Đến cuối năm 2023, anh chinh phục cự ly ultra trail 100 km tại Đà Lạt.

Nhan Phúc Vinh tại giải ultra trail tổ chức ở Đà Lạt năm ngoái.

Chạy bộ dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Nhan Phúc Vinh. Anh từng chia sẻ rằng chạy đường dài không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn là cách giải tỏa áp lực sau những dự án phim. Với những cung đường kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm km, anh tập trung vào hơi thở, bước chạy và đích đến, coi đó như một hình thức "thiền" giúp cân bằng tinh thần.

Thay vì chỉ tập luyện để giữ hình thể, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều coi thể thao là một phần của lối sống. Những buổi chạy sáng, đạp xe hay chinh phục một cự ly mới trở thành cách họ duy trì năng lượng, rèn tính kỷ luật và thử thách giới hạn của bản thân.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng tham gia một giải marathon ở Quy Nhơn. Khả Ngân chọn cự ly 5 km trong khi Nhan Phúc Vinh chinh phục đường chạy 21 km.

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô được khen về ngoại hình nhưng diễn xuất bị chê ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời...Với 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, người đẹp được đánh giá có tiến bộ, tuy nhiên danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều vàng 2022 vẫn gây tranh cãi. Đẹp đôi và diễn ăn ý trong hai tác phẩm này, Khả Ngân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng cả hai chưa từng xác nhận.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, khởi nghiệp với vai trò người mẫu rồi lấn sân diễn xuất. Anh biến hóa qua nhiều dạng vai ở các phim: Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...