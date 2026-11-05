Vì sao gu ăn mặc của Jennifer Lawrence nhìn giản dị lại khiến dân mạng mê mẩn?

Jennifer Lawrence luôn biết cách kết hợp những món đồ đang là xu hướng với các item cơ bản, không chạy theo trào lưu, tạo nên những bộ trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến dân mạng mê mẩn.

Điểm thú vị ở phong cách mùa Thu của Jennifer Lawrence là cô không cố biến mỗi lần xuống phố thành một màn trình diễn thời trang. Quần rộng, áo thun, sneaker trắng, giày bệt hay một chiếc áo khoác da lộn, đồ mà cô nàng mặc toàn những món gần gũi và dễ tìm, nhưng khi kết hợp khéo léo, chúng lại tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa thời thượng.

Nếu muốn học theo cô nàng, bạn có thể bắt đầu với công thức áo thun basic + quần ống rộng + sneaker, rồi thêm một chiếc sơ mi caro để khoác ngoài hoặc buộc ngang eo.

Những ngày trời lạnh hơn, hãy thử layer sơ mi bên trong áo khoác nâu, phối cùng khăn quàng cổ và quần tối màu.

Không cần quá nhiều phụ kiện hay màu sắc nổi bật, chỉ cần chú ý đến phom dáng và cách phối lớp là outfit đã đủ cuốn hút.

Đúng chuẩn phong cách Jennifer Lawrence: Đơn giản, thoải mái, có chút ngẫu hứng và quan trọng nhất là không cần cố vẫn đẹp.

Đôi khi, món đồ khiến bạn mặc đẹp nhất mùa thu lại chính là món đồ bình dị đã nằm sẵn trong tủ đồ từ lâu.