Trúc Anh chăm diện đồ gợi cảm sau giảm hơn 25 kg

Hồi đầu tháng, Trúc Anh khoe ảnh khi đi ăn cùng bạn bè với chiếc đầm xẻ sâu tôn vòng một. Diện mạo của diễn viên thu hút sự quan tâm, bình luận trên mạng xã hội Facebook, Threads. Nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc của cô thời Mắt biếc trở lại, thậm chí còn gợi cảm hơn xưa.

Từ khi giảm hơn 25 kg, Trúc Anh chăm mặc đồ khoe dáng. Cô thích tôn lợi thế ngực đầy qua những mẫu trang phục xẻ cổ.

Trong một vài lần xuống phố, người đẹp diện trang phục tôn vóc dáng thon gọn, khiến cô bị nghi chỉnh ảnh vì ngoại hình khác biệt so với thời điểm tăng cân.

Váy xẻ ngực, hở vai thường đồng hành cùng Trúc Anh khi dạo phố.

Diễn viên cho biết hạnh phúc trước những lời động viên của đồng nghiệp, khán giả. Mỗi khi cập nhật hình ảnh mới, cô được nhiều người bày tỏ sự 'ngưỡng mộ' nỗ lực giảm cân.

Khi dự sự kiện, diễn viên cũng thường chọn các kiểu đầm trẻ trung, khoe chân thon.

Trúc Anh mặc đầm trễ nải lộ vai trần cùng làn da trắng trong một hoạt động gần đây.

Đây cũng là kiểu trang phục 'ruột' để Trúc Anh tôn vẻ đẹp nàng thơ.

Người đẹp còn tích cực làm mới hình ảnh qua những thiết kế xuyên thấu táo bạo.

Trúc Anh thử nghiệm cách mặc đồ kiểu Y2K với váy xòe siêu ngắn, lối đánh mắt khói sắc sảo. Cô hiện được nhiều nhãn hàng thời trang, làm đẹp yêu thích.

Trúc Anh sinh năm 1998, học ngành Quản trị truyền thông của một trường đại học quốc tế. Cô bước vào showbiz với vai Hà Lan trong phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Sau này, cô xuất hiện thêm trong các phim Ngốc ơi tuổi 17, Nhỏ lớp trưởng, Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận...

Từ năm 2024, Trúc Anh gặp vấn đề sức khỏe, liên tục tăng cân nên hạn chế không xuất hiện. Từ khi dần lấy lại vóc dáng, cô tự tin hơn, đi sự kiện năng nổ.