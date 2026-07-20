Kai Trump thu hút mọi ánh nhìn với đầm xẻ cao trên thảm đỏ

Tham dự ESPY Awards - lễ trao giải thường niên của ESPN nhằm tôn vinh những tên tuổi và khoảnh khắc nổi bật của làng thể thao, Kai diện thiết kế dài chấm đất lấp lánh với dây vai đính kết tinh xảo, cổ áo trái tim và đường xẻ đùi cao, tạo điểm nhấn quyến rũ cho tổng thể thanh lịch.

Kai Trump, người có sở thích chơi golf, hoàn thiện vẻ ngoài bằng trang sức kim cương lấp lánh, giày cao gót ánh kim và đồng hồ màu vàng. Mái tóc màu mật ong được tạo kiểu uốn sóng nhẹ, buông xõa trên vai. Thiếu nữ 19 tuổi trang điểm nhẹ nhàng với làn da nâu khỏe khoắn, đôi môi phủ son nude bóng và ánh mắt được nhấn nhá tinh tế, tôn lên vẻ nổi bật của mẫu đầm ánh kim.

ESPY Awards quy tụ nhiều vận động viên, người nổi tiếng và ngôi sao giải trí, được xem là một trong những đêm trao giải quy mô nhất năm tại Mỹ.

Kai Trump trên thảm đỏ ESPY Awards 2026 tối 15/7. Ảnh: AFP

Dù ngày càng xuất hiện nhiều trước công chúng trong thời gian gần đây, màn xuất hiện của Kai - con gái của Donald Trump Jr với vợ cũ Vanessa Trump - tại lễ trao giải tối 15/7 được xem là quyến rũ nhất từ trước đến nay.

Nữ golfer trẻ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ chia sẻ cuộc sống trên sân golf, những khoảnh khắc bên gia đình và các chuyến du lịch. Cô cũng đã cam kết thi đấu golf cấp đại học cho Đại học Miami.

Năm 2024, Kai thông báo trên mạng xã hội rằng cô đã cam kết theo học và thi đấu golf cho Đại học Miami.

"Tôi vô cùng hào hứng khi thông báo về quyết định này. Tôi muốn cảm ơn mẹ Vanessa và bố Don vì luôn ủng hộ mình trên hành trình vừa qua. Cũng cảm ơn đội ngũ tuyệt vời đã giúp tôi có được ngày hôm nay", cô viết.

Kai cũng dành lời cảm ơn tới ông nội Donald Trump vì đã tạo điều kiện để cô được tiếp cận những sân golf chất lượng và luôn ủng hộ mình.