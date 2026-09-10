Jennifer Lopez tập tạ 4-5 buổi mỗi tuần để giữ dáng

Jennifer Lopez khoe vóc dáng săn chắc khi rời phòng tập ở Santa Monica, California hôm 31/8. Ảnh: Backgrid USA

Ở tuổi 57, Jennifer Lopez duy trì thói quen tập luyện đều đặn, khoảng 4-5 buổi mỗi tuần với huấn luyện viên cá nhân. Trong những năm gần đây, Lopez đã thay đổi trọng tâm tập luyện. Trong cuộc phỏng vấn với CBS Mornings, cô cho biết hiện tập tạ nhiều hơn trước, mỗi buổi khoảng 40 phút. Nữ ca sĩ nói việc duy trì cơ bắp đặc biệt cần thiết khi tuổi tác tăng bởi cơ thể tự nhiên mất dần khối cơ.

Lopez từng có nhiều năm kết hợp cardio, nhảy, boxing và các bài tập sức mạnh. Huấn luyện viên Dodd Romero tiết lộ nữ ca sĩ tập khoảng một giờ mỗi buổi, chia các buổi theo từng nhóm cơ. Lịch tập bao gồm squat, lunges, leg press, hip thrust cùng nhiều bài tập cho cơ bụng và thân trên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết hiện chú trọng hơn vào việc tập luyện thông minh thay vì cố gắng tập thật nhiều. Quan điểm này cũng phù hợp với xu hướng thể hình dành cho phụ nữ trung niên: mục tiêu không chỉ là giảm số cân mà còn duy trì khối cơ, sức mạnh và khả năng vận động. Lopez từng giải thích, ngay cả những người thích cardio và muốn giảm cân cũng nên quan tâm đến cơ bắp. Theo cô, càng lớn tuổi, cơ thể càng dễ mất cơ nên việc xây dựng và duy trì cơ giúp tạo nên vẻ ngoài khỏe mạnh, săn chắc.

Jennifer Lopez trong buổi ra mắt phim Office Romance ở New York, hôm 2/6. Ảnh: AFP

Theo bác sĩ Pranav Ghody, chuyên gia nội tiết và đái tháo đường tại Wockhardt Hospitals, khối cơ bắt đầu suy giảm dần sau tuổi 30 và quá trình này tăng tốc sau tuổi 50 do lão hóa, thay đổi hormone và giảm hoạt động thể chất. Duy trì cơ bắp giúp bảo vệ khớp, cải thiện thăng bằng, sức mạnh và khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày. Ông lưu ý cơ bắp có hoạt động chuyển hóa nên người có nhiều khối cơ thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tập tạ không đồng nghĩa với việc chất béo tự động biến mất. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, vận động và lối sống.

Bác sĩ Selvi Rajagopal, chuyên gia nội khoa và béo phì tại Johns Hopkins Medicine, cũng cho biết sự suy giảm estrogen trong giai đoạn quanh và sau mãn kinh có thể khiến phụ nữ khó duy trì cơ bắp và dễ tăng mỡ vùng bụng hơn. Theo bà, tập sức mạnh và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp chống lại những thay đổi này, đồng thời hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Mayo Clinic khuyến nghị tập sức mạnh là một thành phần quan trọng của chương trình vận động tổng thể. Khối cơ và sức mạnh thường suy giảm theo tuổi, trong khi tập sức mạnh có thể giúp duy trì hoặc tăng khối cơ, hỗ trợ xương, kiểm soát cân nặng, thăng bằng và khả năng vận động. Bên cạnh tập luyện, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia dinh dưỡng Tara M. Schmidt của Mayo Clinic cho biết protein đặc biệt quan trọng với phụ nữ trong và sau mãn kinh nhằm duy trì khối cơ nạc. Một số nghiên cứu cũng cho thấy kết hợp đủ protein với tập kháng lực có lợi hơn cho sức mạnh cơ bắp so với chỉ chú trọng một yếu tố.

Ở tuổi 57, Jennifer Lopez vì thế không chỉ theo đuổi mục tiêu có vóc dáng thon gọn. Việc chuyển trọng tâm sang tập tạ cho thấy cô chú ý hơn đến sức mạnh và khối cơ, những yếu tố ngày càng quan trọng khi cơ thể bước qua tuổi trung niên.

Jennifer Lopez duy trì thói quen tập luyện nghiêm túc suốt nhiều năm, xem việc vận động đều đặn là một phần không thể thiếu trong lối sống, giúp cô giữ vóc dáng săn chắc và thể lực bền bỉ theo thời gian. Ảnh: Elle

Jennifer Lopez (J.Lo), sinh năm 1969 tại New York, là ca sĩ, diễn viên, vũ công và nhà sản xuất người Mỹ. Cô nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 qua các phim Selena, Out of Sight và loạt ca khúc như If You Had My Love, On the Floor. Jennifer Lopez là một trong những nghệ sĩ Latin thành công nhất tại Hollywood, đồng thời được biết đến với phong cách thời trang và vóc dáng săn chắc. Ở tuổi 57, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật, duy trì lịch trình tập luyện đều đặn và chú trọng các bài tập sức mạnh nhằm giữ cơ bắp, thể lực và sự dẻo dai.