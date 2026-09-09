Diễn viên Ấn Độ tăng 14 kg cho vai diễn, bật khóc khi giảm cân

Nữ diễn viên phim Babita Singh Reporting cho biết đã tăng từ 58 lên 72 kg, trước khi bước vào quá trình giảm gần như toàn bộ số cân đã tăng. Điều khiến câu chuyện được chú ý không chỉ là con số 14 kg mà còn nằm ở những khó khăn Sajayan trải qua sau đó.

Nimisha Sajayan tăng 14 kg trong hai tháng để phục vụ vai diễn rồi gấp rút giảm cân về lại thể trạng ban đầu. Ảnh: Instagram nimisha_sajayan

Tăng cân nhanh, giảm cân cũng không đơn giản

Theo The Indian Express, Nimisha Sajayan mất khoảng hai tháng để tăng 14 kg, với lượng năng lượng nạp vào được điều chỉnh tăng dần, có thời điểm lên tới khoảng 8.000 kcal mỗi ngày. Cô mô tả đây là một quá trình khắc nghiệt nhưng giúp bản thân cảm thấy gần nhân vật hơn.

Sau khi hoàn thành vai diễn, Sajayan bắt đầu giảm cân. Cô đưa lượng năng lượng nạp vào trở lại khoảng 1.000 kcal mỗi ngày, đồng thời tập luyện chăm chỉ để giảm số cân đã tăng. Sajayan bị thiếu ngủ, thay đổi tâm trạng, mệt mỏi và thất vọng, thậm chí có những ngày ngồi trước huấn luyện viên Ali Shifas và bật khóc vì cảm thấy không thể tiếp tục. Sajayan cho biết sự động viên và đồng hành của huấn luyện viên giúp cô duy trì quá trình.

Dietitian Amreen Sheikh, chuyên gia dinh dưỡng tại KIMS Hospitals Thane, cho biết tăng cân có chủ đích thường liên quan đến việc nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu của cơ thể, trong khi giảm cân đòi hỏi tạo ra mức thâm hụt năng lượng. Khi hai thay đổi này diễn ra trong thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện những biến động về năng lượng, cảm giác đói, giấc ngủ, tiêu hóa và tâm trạng. Đặc biệt, nếu một người đột ngột cắt giảm lượng thức ăn đồng thời tăng cường tập luyện, những ngày đầu có thể xuất hiện cảm giác đói, mệt mỏi, dễ cáu gắt, khó tập trung và thiếu năng lượng. Chế độ ăn quá khắt khe cùng việc tập luyện nặng và ngủ không đủ có thể khiến tình trạng kiệt sức rõ rệt hơn. Vì vậy, giảm cân sau tăng cân nhanh không đơn thuần là ăn ít đi và tập nhiều hơn. Cơ thể cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi.

Nimisha Sajayan là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao của điện ảnh Malayalam - nền điện ảnh nói tiếng Malayalam tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Ảnh: Instagram nimisha_sajayan

Giảm 14 kg không đồng nghĩa giảm 14 kg mỡ

Một điểm đáng lưu ý khác là con số trên cân không phản ánh hoàn toàn lượng mỡ đã mất. Theo Sheikh, trọng lượng cơ thể bao gồm mỡ, cơ, nước và glycogen. Khi lượng calorie hoặc carbohydrate giảm, một phần cân nặng giảm trong giai đoạn đầu có thể đến từ nước chứ không phải mỡ. Do đó, chỉ nhìn vào số kg giảm được có thể dẫn tới đánh giá sai về hiệu quả của quá trình thay đổi vóc dáng. Điều đáng quan tâm hơn là thành phần cơ thể, sức mạnh, mức năng lượng và các chỉ số sức khỏe khác. Đây cũng là lý do các chuyên gia không khuyến khích chạy theo tốc độ giảm cân quá nhanh, đặc biệt khi mục tiêu là lấy lại vóc dáng sau một giai đoạn tăng cân đáng kể.

Ưu tiên giữ cơ thay vì chỉ nhìn vào cân nặng

Trong quá trình giảm cân, mục tiêu hợp lý hơn là giảm mỡ nhưng hạn chế mất khối cơ. Theo Sheikh, chế độ ăn nên tiếp tục cung cấp đủ protein, rau củ, carbohydrate giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và nước. Các bài tập kháng lực cũng có thể hỗ trợ duy trì cơ bắp trong quá trình giảm cân. Ngược lại, việc áp dụng chế độ ăn cực ít calorie chỉ để đạt một mốc cân nặng trong thời gian ngắn không mang lại lợi ích dinh dưỡng và có thể khiến cơ thể khó thích nghi.

Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là giấc ngủ. Hạn chế calorie quá mức, tập luyện quá nhiều và thiếu thời gian hồi phục có thể góp phần gây mệt mỏi, cáu gắt và rối loạn giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ cũng có liên quan đến việc điều hòa cảm giác đói và thèm ăn, vì vậy hy sinh giấc ngủ để giảm cân có thể phản tác dụng.

Nimisha Sajayan từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Kerala State Film Awards năm 2019, vượt qua nhiều diễn viên kỳ cựu dù khi đó mới tham gia diễn xuất khoảng năm phim. Ảnh: Instagram nimisha_sajayan

Nimisha Sajayan, sinh năm 1997, là diễn viên nổi tiếng và từng giành nhiều giải thưởng lớn tại Ấn Độ, được biết đến rộng rãi hơn sau thành công của The Great Indian Kitchen. Sajayan gây chú ý với khả năng hóa thân vào các nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.