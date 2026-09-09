Cách chia đều protein trong ngày giúp phụ nữ sau 40 giữ dáng

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu quan tâm hơn đến việc giữ cơ, giảm mỡ thay vì chỉ giảm cân. Một trong những thay đổi đáng thử là không để bữa tối trở thành thời điểm duy nhất trong ngày có lượng protein đáng kể.

Chia đều protein trong ngày giúp cơ thể có nguồn nguyên liệu ổn định để duy trì cơ bắp, hỗ trợ cảm giác no và xây dựng chế độ ăn hợp lý hơn, thay vì dồn phần lớn protein vào một bữa tối. Ảnh: Calorie Cue

Vì sao nên chia protein thay vì dồn vào bữa tối?

Cơ thể sử dụng protein để duy trì và sửa chữa các mô, trong đó có cơ bắp. Khi tuổi tăng, cơ thể có thể đáp ứng kém nhạy hơn với cùng một lượng protein so với trước đây. Vì vậy, việc cung cấp đủ protein trong các bữa ăn là điều đáng quan tâm, đặc biệt khi phụ nữ bắt đầu tập luyện sức mạnh hoặc muốn duy trì khối cơ khi giảm cân.

Chia bao nhiêu protein trong mỗi bữa?

Cách dễ áp dụng nhất là chia tổng lượng protein trong ngày thành ba phần tương đối đều, thay vì ăn rất ít vào buổi sáng và dồn phần lớn vào buổi tối. Một số tài liệu về dinh dưỡng người lớn tuổi đề cập mức khoảng 0,4 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi bữa nhưng đây là mục tiêu tham khảo, không phải yêu cầu bắt buộc cho mọi phụ nữ tuổi 40. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc cân nặng, mức vận động và tình trạng sức khỏe.

Ví dụ, với người nặng 60 kg, mức 1,0 - 1,2 g protein/kg/ngày tương đương khoảng 60 - 72 g protein mỗi ngày. Nếu chia thành ba bữa chính, có thể hướng đến khoảng 20–25 g protein mỗi bữa. Không cần cân từng món ăn. Có thể bắt đầu bằng việc mỗi bữa chính đều có một nguồn protein rõ ràng, sau đó điều chỉnh theo nhu cầu.

Hướng dẫn chia protein trong từng bữa

Thêm trứng vào bữa sáng là cách đơn giản để bổ sung protein, giúp bữa ăn cân bằng hơn và hỗ trợ duy trì cơ bắp khi tuổi tăng. Ảnh: Atlas Studio

Bữa sáng: Đừng để protein bằng 0

Một bữa sáng chỉ có bánh mì, cháo hoặc bún có thể vẫn cung cấp năng lượng, nhưng lượng protein đôi khi khá thấp. Thay vì bỏ bữa hoặc chỉ ăn tinh bột, có thể thêm một nguồn đạm dễ thực hiện. Bánh mì có thể ăn kèm trứng hoặc thịt nạc; cháo có thể chọn phần thịt phù hợp; bún cá hoặc phở có thể giữ phần cá, thịt thay vì chỉ ăn nước dùng và bánh. Nếu thích ăn nhẹ, sữa chua không đường kết hợp với trứng luộc hoặc sữa cũng là lựa chọn thuận tiện. Mục tiêu không phải là ăn thật nhiều vào buổi sáng mà là không bỏ qua nguồn protein trong bữa đầu ngày.

Bữa trưa: Giữ phần đạm rõ ràng

Một bữa trưa cân bằng có thể gồm cá hoặc thịt nạc, cơm, rau xanh và canh. Cá hấp, cá kho ít dầu, thịt nạc heo luộc, thịt gà bỏ da hoặc thịt nạc xào rau đều có thể là nguồn protein chính. Đậu phụ cũng là lựa chọn phù hợp để luân phiên. Có thể dùng đậu phụ sốt cà chua, đậu phụ hấp hoặc kết hợp với trứng, cá trong những bữa ăn khác. Không cần loại bỏ cơm để dành chỗ cho protein. Cơm vẫn cung cấp năng lượng cho hoạt động và tập luyện; điều quan trọng là khẩu phần phù hợp với tổng nhu cầu.

Bữa phụ: Chỉ thêm khi cần

Nếu tổng lượng protein trong ngày chưa đủ hoặc thường đói giữa các bữa, một bữa phụ có thể giúp bổ sung dễ dàng hơn. Sữa chua không đường, sữa hoặc sữa đậu nành không đường đều có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, bữa phụ không bắt buộc. Nếu đã ăn đủ và không thấy đói, không cần cố thêm một bữa chỉ vì muốn chia đều protein.

Bữa tối: Không cần ăn bù

Một lỗi thường gặp là ăn rất ít protein vào ban ngày rồi tối mới ăn nhiều thịt, cá hoặc trứng. Thay vì vậy, có thể giữ bữa tối cân bằng với đậu phụ hoặc cá, rau và cơm; hoặc thịt nạc, canh, rau và cơm. Nếu đã ăn đủ protein trong ngày, không cần cố ăn thêm một lượng lớn vào buổi tối. Một bữa tối vừa phải cũng giúp dễ kiểm soát tổng năng lượng hơn.

Chọn nguồn protein nào?

- Trứng tiện lợi, dễ chế biến và phù hợp với bữa sáng. Có thể dùng trứng luộc, hấp hoặc ốp la với ít dầu.

- Cá giúp đa dạng hóa nguồn đạm, có thể chế biến bằng cách hấp, kho hoặc nướng. Thịt nạc heo, thịt gà bỏ da hoặc các phần thịt ít mỡ cũng dễ đưa vào bữa cơm gia đình.

- Sữa chua và sữa phù hợp làm bữa phụ; nên xem nhãn dinh dưỡng vì hàm lượng protein thay đổi theo sản phẩm. Đậu phụ, đậu nành, đậu đen và các loại đậu khác giúp đa dạng hóa nguồn protein thực vật, không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào thịt cá.

Chia đều protein không thay thế tập luyện

Kết hợp bổ sung protein đầy đủ với tập luyện sức mạnh giúp hỗ trợ duy trì và phát triển cơ bắp, từ đó góp phần giữ dáng và cải thiện sức khỏe khi tuổi tăng. Ảnh: Empowering Athena

Protein cung cấp nguyên liệu cho cơ bắp nhưng tập luyện sức mạnh mới là một trong những kích thích quan trọng giúp duy trì và phát triển cơ. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp ăn đủ protein với các bài tập như squat, chống đẩy dựa tường, kéo dây kháng lực hoặc nâng tạ nhẹ, tùy thể lực.

Cách bắt đầu đơn giản nhất: trong một tuần, hãy kiểm tra ba bữa chính xem đã có nguồn protein rõ ràng chưa. Nếu bữa sáng thường chỉ có tinh bột, bữa trưa ăn ít đạm và bữa tối mới ăn nhiều thịt cá, hãy thử chia lại khẩu phần. Mục tiêu không phải là ăn thật nhiều protein, mà là ăn đủ, ăn đa dạng và phân bổ hợp lý để hỗ trợ duy trì cơ bắp khi tuổi tăng.