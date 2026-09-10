Trà Ngọc Hằng nịt bụng 8 tiếng mỗi ngày giữ eo 62 cm

Người đẹp tiết lộ với Ngôi Sao rằng khoảng 3 tháng qua, cô đeo gen nịt bụng 8 tiếng mỗi ngày, có khi đeo lúc thức, cũng có khi sử dụng trong lúc ngủ. Cô thấy vòng hai được định hình rõ rệt.

Trà Ngọc Hằng cho biết hiện có số đo ba vòng lần lượt khoảng 90-62-100 cm.

Nữ diễn viên nói thời gian đầu, cô nói thấy khó chịu nhưng quen dần và hiện trở thành một trong những thói quen hàng ngày.

Bên cạnh việc nịt bụng, Trà Ngọc Hằng cho rằng việc ăn uống điều độ và tích cực vận động, tập luyện đóng vai trò quan trọng giúp cô giữ gìn vóc dáng, sức khỏe. Người đẹp 9X không áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe, ngược lại, cô còn tự thấy bản thân ăn khá nhiều nhưng luôn chú trọng ăn đúng bữa, đúng giờ và thường duy trì ba bữa mỗi ngày.

Trà Ngọc Hằng đeo gen nịt bụng khoảng 3 tháng qua, nhận thấy hiệu quả rõ rệt.

"Gần 90% thời gian, tôi ăn chay. Chỉ khi đi công tác hoặc tham gia những buổi tiếp khách khó tránh, tôi mới ăn mặn", Trà Ngọc Hằng nói.

Người đẹp cũng duy trì lịch tập với hai buổi gym, hai buổi yoga và hai buổi pickleball mỗi tuần. Cô cho rằng việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cơ thể linh hoạt, khỏe khoắn và hỗ trợ duy trì vóc dáng, cải thiện sức khỏe.

Trà Ngọc Hằng tự tin khoe eo săn chắc với áo crop top.

Đeo gen nịt bụng có thể tạo hiệu ứng siết và định hình vòng eo tạm thời, giúp phần giúp bụng trông gọn, thon hơn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là tác dụng tạo hình bên ngoài, không đồng nghĩa với việc gen eo giúp giảm mỡ bụng hay làm thay đổi số đo lâu dài. Việc đeo quá chặt hoặc trong thời gian dài cũng có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến hô hấp và tiêu hóa, vì vậy nên sử dụng ở mức vừa phải và phù hợp với cơ thể.

Muốn duy trì vòng eo thon gọn một cách an toàn và lâu dài, việc siết eo không nên chỉ dựa vào các phương pháp tạo hình bên ngoài mà cần kết hợp dinh dưỡng cân bằng và vận động đều đặn. Chế độ ăn hợp lý, kiểm soát khẩu phần cùng các bài tập sức mạnh, cardio hoặc những bộ môn yêu thích giúp cơ thể duy trì tỷ lệ mỡ phù hợp, đồng thời tăng cơ và cải thiện độ săn chắc.

Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990 tại Cà Mau. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 16 tuổi, sau đó thử sức vai trò ca sĩ, diễn viên. Người đẹp hiện làm mẹ đơn thân. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô kinh doanh ở lĩnh vực thời trang và mở quán trà, bán thực phẩm đặc sản miền Tây tại TP HCM.