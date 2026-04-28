Jennifer Lopez khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi U60

Trong loạt ảnh chụp trong buổi tập gym sáng 26/4, nữ nghệ sĩ 56 tuổi diện áo tay dài dáng croptop, quần legging đen ánh kim được kéo thấp kết hợp cùng giày thể thao trắng. Trong bức selfie trước gương, Lopez tạo dáng khoe vòng hai săn chắc, không chút mỡ thừa.

Đăng ảnh lên Instagram Stories, giọng ca Let's Get Loud chú thích: "Rise and grind" (Dậy sớm và bắt đầu làm việc), kèm biểu tượng bắp tay cuồn cuộn.

Bài đăng nhận chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trong phần bình luận, trong đó có chuyên gia thể hình nổi tiếng Tracy Anderson với lời nhắn: "Ôi cái vòng eo này!!!". Một bình luận khác viết: "Kỷ luật tuyệt đối. Nguồn cảm hứng vượt thời gian".

Jennifer Lopez với thân hình đẹp như tạc. Ảnh: Instagram

Ở tuổi 56, Jennifer Lopez khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thân hình cân đối, vòng hai săn chắc và vòng ba nảy nở. Chế độ tập luyện của cô là sự kết hợp giữa các chuỗi bài tập tạ thực hiện liên tục theo vòng, cardio dựa trên vũ đạo và những bài siết cơ bụng cường độ cao như plank, nâng chân khi treo người hay gập bụng với dây. Huấn luyện viên của Lopez đặc biệt nhấn mạnh các bài tập core đa hướng, giúp kích hoạt toàn bộ vùng cơ trung tâm hiệu quả hơn so với những động tác gập bụng cơ bản.

Cô cũng bổ sung các bài HIIT để đốt mỡ hiệu quả mà vẫn bảo toàn khối cơ nạc. Lopez duy trì nguyên tắc tập luyện riêng: tập thông minh thay vì chỉ tập nặng, đồng thời điều chỉnh giáo án linh hoạt theo nhu cầu của cơ thể.

Vóc dáng săn chắc, cân đối là nỗ lực tập luyện kỷ luật của nữ ca sĩ. Ảnh: Instagram

Tháng trước, Lopez cho biết cảm thấy "hạnh phúc" và "tự do" sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Ben Affleck, 53 tuổi.

"Tôi đang ở trong giai đoạn hạnh phúc của đời mình", Lopez nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Nightline. "Có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy tự do, được là chính mình. Và điều đó thật sự rất tuyệt".

Cô cũng nói thêm đã học cách ngừng tạo áp lực quá lớn lên bản thân. "Tôi đã học cách tin và trân trọng chính mình nhiều hơn, thay vì luôn khắt khe và không ngừng cố gắng chứng tỏ bản thân", cô nói, thừa nhận "phải dừng lại mọi thứ" và dành một năm nghỉ ngơi để hồi phục sau cuộc ly hôn thứ tư.

"Tôi đã hủy các tour diễn và quyết định ở nhà, đối diện với những gì đã xảy ra thay vì trốn tránh bằng công việc, bằng một mối quan hệ khác hay bất cứ điều gì", cô nhớ lại.

Hiện tại, Lopez dường như đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Đầu tháng này, cô bất ngờ xuất hiện tại Coachella, khiến khán giả vỡ òa khi bước ra sân khấu trong phần trình diễn của David Guetta để thể hiện ca khúc mới Save Me Tonight. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bodysuit bạc xẻ cao, kết hợp với boots cao quá gối.

Jennifer Lopez trên sân khấu Coachella hôm 11/4. Ảnh: Coachella

Sau khi chia tay, Lopez và Affleck được cho là vẫn giữ quan hệ khá êm đẹp. Nam tài tử từng đoạt Oscar được cho là đã chuyển toàn bộ phần sở hữu trong căn biệt thự trị giá 60 triệu USD tại Beverly Hills, California - được mua khi hai người còn chung sống - cho Lopez. Cả hai kết hôn ngày 16/7/2022 và sống chung hai năm trước khi cô nộp đơn ly hôn vào tháng 8/2024.