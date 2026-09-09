Đương kim Hoa hậu Áo qua đời ở tuổi 22

Mission Austria, đơn vị tổ chức cuộc thi Mister và Miss Austria, thông báo tin buồn trong bài tưởng niệm đăng trên trang Facebook chính thức hôm 7/9. "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi hay tin Hoa hậu Áo 2024 Lucia Sisic qua đời", bài viết được dịch từ tiếng Đức có đoạn.

Hoa hậu Áo, Lucia Sisic. Ảnh: SEPA Media

Tổ chức cho biết sẽ luôn nhớ đến Lucia "như một cô gái trẻ tuyệt vời" và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và tất cả những người thân yêu của cô trong thời điểm khó khăn này.

Bài đăng được ký bởi Giám đốc điều hành Mission Austria, Kerstin Rigger, và chồng bà, Jörg, khép lại bằng lời nhắn: "Lucia thân mến, bạn sẽ mãi là một phần của gia đình Hoa hậu Áo chúng tôi. Hãy yên nghỉ".

Nguyên nhân qua đời của Sisic hiện chưa được công bố.

Sisic đăng quang hoa hậu Áo năm 2024 và vẫn giữ danh hiệu cho đến nay do cuộc thi chưa được tổ chức trở lại kể từ đó, theo các trang tin địa phương Die Presse và Kronen Zeitung. Các nguồn này cho biết Sisic mắc dị tật van tim bẩm sinh và từng trải qua bảy ca phẫu thuật tim, trong đó ca gần nhất diễn ra vào mùa đông năm ngoái.

Lucia Sisic mắc dị tật van bẩm sinh, đã trải qua 7 ca phẫu thuật.

Trong nhiều năm, Sisic từng chia sẻ về hành trình chống chọi với bệnh tật trên mạng xã hội. Tháng 8/2024, cô đăng một bài viết xúc động trên Instagram để gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ tim mạch nhi khoa trước khi chuyển sang điều trị với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch dành cho người trưởng thành.

"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn các chuyên gia và những bác sĩ tận tâm, những người bằng những nỗ lực to lớn đã nhiều lần cứu sống tôi", cô viết trong bài đăng được dịch từ tiếng Đức. "Tôi đã vượt nhiều thời khắc khó khăn và có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi nhận ra rằng những gì trải qua chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường còn rất dài phía trước. Dù vậy, tôi tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc, cho dù đã có rất nhiều lý do để làm như vậy".

Bài đăng cuối cùng của Sisic trên Instagram được chia sẻ ngày 12/8, với dòng chú thích "Những khoảnh khắc vàng son", kèm loạt ảnh cô diện một chiếc váy vàng, mỉm cười rạng rỡ.

Hoa hậu Áo trong bài đăng cuối cùng vào tháng trước.

Lucia Sisic sinh sống tại Vienna và là sinh viên ngành sư phạm trước khi đăng quang Miss Austria 2024. Sau khi giành vương miện, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, đồng thời dùng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức về bệnh tim, đặc biệt ở trẻ em