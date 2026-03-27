Những kiểu mốt mùa xuân sao Việt theo đuổi

Hôm 22/3, Chi Pu chia sẻ loạt ảnh du lịch Bangkok, thu hút hơn 9.000 lượt yêu thích. Trang phục của cô thể hiện đa phong cách. Áo hai dây kèm chân váy mini đậm chất thập niên 1990, trong khi họa tiết kẻ sọc tông xanh, nâu gợi nhớ phong cách Old Money. Cô phối bộ đồ cùng túi Gucci và bốt cao cổ màu nâu. Theo Vogue, kẻ ngang là một trong những xu hướng hot của Xuân Hè năm nay, còn Old Money có sức hút bền bỉ từ năm 2022 đến nay.

Hoa hậu Lương Thùy Linh theo đuổi mốt áo ngủ đắp ren đang hot. Cô kết hợp quần jeans, túi Dior và dây chuyền cỏ bốn lá.

Để phù hợp với tiết trời xuân, Thanh Hằng chọn loạt thiết kế đang được thế giới ưa chuộng, gồm giày loafer, quần shorts bermuda và áo polo dài tay. Siêu mẫu hoàn thiện trang phục bằng túi Chanel và kính râm.

Với ngày se lạnh, Hồ Ngọc Hà lăng xê bộ đồ nhung cổ điển mang âm hưởng đầu thập niên 2000. Để tạo vẻ sành điệu, cô dùng túi tote nâu da bò và kính khổ lớn.

Hoa hậu Tiểu Vy diện mốt áo cut-out không nội y, kết hợp quần ống rộng đồng màu, nhấn bằng túi Dior.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang phối váy đan móc, túi lưới và dép xỏ ngón. Trang phục đan móc và dép xỏ ngón từng được yêu thích trong những năm 2020-2024.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm táo bạo với mốt áo nửa gang tay - thiết kế từng được Lisa và nhiều "tín đồ" lăng xê năm 2024.

Phong cách dạo phố xuân của Á hậu Quỳnh Anh với mốt chấm bi, phối quần ống rộng.

Tóc Tiên là fan trung thành của mốt váy siêu ngắn. Kiểu dáng xuất hiện tràn ngập trên sàn diễn thế giới năm 2022, chỉ vừa đủ che nội y, được Miu Miu, Gucci đẩy mạnh.

Người mẫu Khánh Linh biến mốt váy ngủ thành trang phục công sở thanh lịch bằng cách kết hợp sơ mi và giày cao gót.

Diễn viên Quỳnh Nga diện tracksuit từng thịnh hành ở thập niên 2000.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh tạo hơi thở thập niên 1980 với áo corset đồng điệu quần jeans.