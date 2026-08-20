Diễm My 9X nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 36

Diễm My 9X thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chọn trang phục màu trắng để tô điểm vẻ đẹp gợi cảm, nhan sắc dịu dàng, đằm thắm.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần cổ áo hở rộng, giúp Diễm My 9X khoe khéo làn da trắng mịn, tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút.

Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý khi lựa chọn thiết kế váy suôn màu trắng với phần thân váy buông nhẹ, khoe trọn bờ vai gợi cảm.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét cô phù hợp với những thiết kế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim: Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...

Đầu năm 2025, Diễm My thông báo đã hạ sinh con đầu lòng. Khi đó dù mới sinh con chưa lâu, hình ảnh của Diễm My cho thấy cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ không hề có dấu hiệu xuống phong độ.

Kể từ khi có con, nữ diễn viên chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Sau khi sinh con, Diễm My đã dần trở lại với những bộ ảnh chụp, tham gia một số sự kiện... Cô nhiều lần khiến cộng đồng mạng chú ý với những bức ảnh mới. Người đẹp "gái một con" được đánh giá có nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ.

Trong những lần xuất hiện gần đây, Diễm My gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Vóc dáng của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở lại thon gọn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Ở thời điểm hiện tại, Diễm My được khen ngày càng xinh đẹp, thần thái tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên chia sẻ cô may mắn có sự đồng hành của mẹ chồng và ông xã trong việc chăm sóc con.

(Ảnh FB nhân vật)