Mẹ một con được khen trông như sinh viên sau khi giảm 8 kg

Miseo - một YouTuber người Hàn Quốc - gần đây thu hút sự chú ý từ nhiều người dùng mạng xã hội với hành trình cải thiện vóc dáng sau sinh, theo Woman. Miseo cao 1,6 m, thời điểm mang thai cô nặng 67 kg. Sau khi sinh con, cơ thể giảm dần xuống còn 55 kg tuy nhiên vùng bụng tích nhiều mỡ, kém săn chắc.

Gần đây, nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống, cô đã giảm thành công 8 kg, từ 55 kg xuống còn 47 kg và được nhiều người khen trẻ trung hơn, có ngoại hình "như sinh viên". Miseo cũng tiết lộ đây là thành quả của việc điều chỉnh và kiên trì với những thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn.

Miseo trước và sau khi giảm 8 kg.

1. Thay vì tìm món ăn giảm cân, hãy bắt đầu từ việc giảm khẩu phần

Khi muốn giảm cân, nhiều người thường dành thời gian tìm kiếm những thực phẩm "ít calo" để thay thế món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, Miseo cho rằng bước đầu tiên đơn giản hơn nhiều: kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Chẳng hạn, thay vì ăn một phần lớn gà rán rồi tìm thêm những món "ăn kèm không béo", bạn có thể giảm ngay khẩu phần món chính. Việc ăn ít hơn một chút trong mỗi bữa giúp hạn chế lượng năng lượng nạp vào mà không khiến thực đơn trở nên quá khác biệt so với bình thường.

2. Ưu tiên protein và rau củ trong mỗi bữa ăn

Protein là thành phần được Miseo chú trọng trong quá trình giảm cân. Cô thường thay đổi các nguồn protein như thịt gà, bò, heo, vịt, cá, hải sản và protein thực vật để thực đơn đa dạng, đồng thời kết hợp nhiều loại rau củ.

Với những ngày bận rộn, một bữa ăn đơn giản gồm protein và rau vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu ăn ba bữa, có thể ưu tiên những nguồn protein tương đối ít chất béo như ức gà, cá, hải sản hoặc thịt nạc.

Rau củ quả là thành phần không nên thiếu trong thực đơn. Các loại rau giàu chất xơ giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Miseo thường bổ sung nhiều rau xanh trong các bữa ăn thay vì chỉ tập trung vào thịt và các món giàu protein.

Chế độ ăn của Miseo tuân thủ quy tắc giàu protein, đủ chất xơ, ít tinh bột.

3. Ăn rau trước, sau đó đến protein và tinh bột

Một trong những thói quen Miseo duy trì là ăn rau trước, tiếp đến protein rồi tinh bột. Cách sắp xếp này giúp tăng lượng rau và chất xơ trong bữa ăn, đồng thời hạn chế ăn quá nhiều món giàu năng lượng.

Cô cũng cho rằng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cơm, khoai hay những nguồn carbohydrate khác. Thay vào đó, điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và kết hợp chúng với rau cùng protein. Nước lọc hoặc nước khoáng có ga không đường cũng có thể được dùng ở mức thích hợp trong bữa ăn để tăng cảm giác no.

4. Không cần kiêng tuyệt đối món ăn yêu thích

Gà rán, lẩu cay hay những món ăn nhiều năng lượng vẫn có thể xuất hiện trong thực đơn nếu được kiểm soát khẩu phần và tần suất. Theo cách của Miseo, khi thực sự thèm một món ăn yêu thích, cô không cố gắng ép bản thân phải loại bỏ hoàn toàn mà có thể ăn một lượng vừa phải, chia sẻ cùng bạn bè hoặc lựa chọn cách chế biến ít dầu mỡ hơn.

Cách này giúp chế độ ăn dễ duy trì hơn về lâu dài, đồng thời hạn chế tâm lý "ăn bù" sau những ngày kiêng khem quá nghiêm ngặt.

5. Tập luyện vừa sức, đều đặn

Miseo không bắt đầu hành trình giảm cân bằng những buổi tập cường độ cao. Với người vốn chưa có thói quen vận động, việc đồng thời ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện quá sức có thể khiến cơ thể mệt mỏi.

Hãy bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như đi bộ nhiều hơn, sử dụng cầu thang thay thang máy, xuống xe sớm hơn một trạm hoặc tăng thời gian vận động trong ngày.

Khi cơ thể đã quen với việc vận động, bạn có thể lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, tập tạ hoặc Pilates. Bài tập hiệu quả nhất không nhất thiết là bài tập đang được yêu thích, mà là bài tập bạn có thể duy trì đều đặn.

Vòng hai của Miseo thon gọn, săn chắc rõ rệt sau thời gian ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đúng cách.

6. Ngủ đủ giấc

Bên cạnh ăn uống và vận động, Miseo cũng chú trọng đến giấc ngủ, duy trì khoảng 6-8 tiếng mỗi ngày. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến các hormone liên quan đến cảm giác đói và no, đồng thời khiến bạn dễ thèm những món nhiều đường hoặc năng lượng vào ngày hôm sau.

7. Uống đủ nước trong ngày

Miseo cũng duy trì thói quen uống nước đều đặn. Khát nước đôi khi có thể bị nhầm với cảm giác đói, khiến bạn tìm đến đồ ăn vặt dù cơ thể thực chất đang cần nước. Khi cảm thấy đói giữa các bữa, bạn có thể thử uống một cốc nước và chờ một lúc để kiểm tra xem cơ thể thực sự đói hay chỉ đang khát.

Nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động và thời tiết, vì vậy không nên áp dụng một con số cứng nhắc cho tất cả.

8. Hạn chế ăn vặt, tạo khoảng nghỉ giữa các bữa

Một thói quen khác được Miseo áp dụng là hạn chế ăn vặt liên tục và tạo khoảng thời gian nghỉ giữa các bữa. Một số người lựa chọn nhịn ăn gián đoạn 12-16 giờ, chẳng hạn kết thúc bữa tối lúc 20h và dùng bữa tiếp theo vào khoảng 8-12h hôm sau.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp bắt buộc để giảm cân và không phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng vẫn là tổng lượng thức ăn, chất lượng thực phẩm và khả năng duy trì chế độ ăn trong thời gian dài.

Trong quá trình giảm cân, thỉnh thoảng Miseo vẫn tự thưởng cho bản thân những món khoái khẩu nhưng kiểm soát liều lượng ở mức vừa phải.

Sau cùng, hành trình giảm 8 kg của Miseo cho thấy giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Từ việc ăn ít hơn một chút, tăng rau xanh, ưu tiên protein, ngủ đủ và vận động đều đặn, những thói quen nhỏ nếu được duy trì lâu dài có thể tạo nên thay đổi đáng kể cho vóc dáng.