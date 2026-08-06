Vợ người mẫu của Messi đăng ảnh mặc bikini và phản ứng của bạn gái Ronaldo

Antonela Roccuzzo - vợ yêu của Messi vừa gây sốt mạng xã hội khi đăng loạt ảnh mặc bikini nóng bỏng trong chuyến đi nghỉ cùng chồng con để xả hơi sau chồng thi đấu căng thẳng ở World Cup.

Antonela Roccuzzo selfie khoe body nghẹt thở.

Bà mẹ 3 con một lần nữa khiến dân tình trầm trồ khi khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong đáng ngưỡng mộ ở tuổi 38 trong hai bộ bikini màu xanh và đỏ bắt mắt tạo dáng trong bể bơi và trên du thuyền hạng sang trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình.

Người đẹp sinh năm 1988 chỉ lặng lẽ đăng ảnh trên Instagram có 42 triệu người theo dõi cùng một vài biểu tượng mà không chia sẻ gì nhưng hút triệu lượt thả tim. Người mẫu Georgina Rodriguez - vợ sắp cưới của Ronaldo - để lại bình luận là hình trái tim dưới bài đăng thu hút sự chú ý không kém.

Antonela Roccuzzo và con trai út.

Antonela Roccuzzo dù chỉ cao 1,57m nhưng có số đo 3 vòng ấn tượng (88-63-88cm) và được ngưỡng mộ bởi là người nắm giữ trái tim của cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh đương thời.

Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ những ngày thơ ấu ở Rosario, Argentina. Họ gặp nhau lần đầu ở nhà anh họ Antonela khi Messi mới 5 tuổi. Cặp đôi yêu nhau khi Antonela Roccuzzo 18 tuổi và hẹn hò bí mật suốt 4 năm cho tới khi Messi tiết lộ lần đầu vào 2009. Đám cưới của Messi và Antonela diễn ra ở quê nhà ngày 30/6/2017. Có khoảng 250 khách mời gồm bạn bè, người thân và những đồng đội của siêu sao người Argentina, toàn những vị khách nổi tiếng bóng đá thế giới như Xavi Hernandez, Carles Puyol, Cesc Fabregas và Sergio Aguero... tới dự lễ cưới của Messi.

Antonela Roccuzzo và Messi.

Cặp đôi sau đó lần lượt đón 3 con trai chào đời. Chuyện tình yêu của Messi và Antonela Roccuzzo luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự thuỷ chung và ngọt ngào hiếm có.

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988, là người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội và người mẫu người Argentina. Tháng 11/2016, cô ký hợp đồng làm người mẫu với Ricky Sarkany. Cô từng cộng tác với nhiều thương hiệu như: Adidas, Alo Yoga, Stella McCartney, Tiffany & Co. Tháng 3/2026, Antonela Roccuzzo được chọn là gương mặt trang bìa tạp chí Harper's Bazaar Mexico.

Ảnh: Instagram