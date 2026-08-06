Britney Spears diện váy xuyên thấu ra phố

Britney Spears ra phố hôm thứ Ba với người bạn. Ảnh: X17

Theo Page Six, ngôi sao 44 tuổi gợi nhớ phong cách thời kỳ In the Zone đầu những năm 2000 với chân váy ren màu hồng, kết hợp áo ba lỗ trắng và áo len mỏng trễ vai. Cô hoàn thiện trang phục bằng găng tay hở ngón, vòng cổ choker màu đen, bốt cao bồi và xách túi Louis Vuitton cỡ nhỏ.

Britney xuất hiện với tâm trạng vui vẻ trong suốt buổi đi chơi. Cô được người bạn chở đến và cùng anh bước vào một nhà hàng ở Malibu.

Britney rạng rỡ trong buổi đi chơi với phong cách thời trang Y2K. Ảnh: X17

Lần xuất hiện này diễn ra không lâu sau khi Britney gây xôn xao với đoạn video đứng thò người qua cửa sổ trời của một chiếc SUV màu đen, trên cao tốc ở Los Angeles hồi tháng trước. Trong video, giọng ca Toxic ngửa đầu ra sau, dang rộng hai tay khi chiếc xe di chuyển trên cao tốc 101 gần khu Studio City với tốc độ khoảng 72 km/h.

Một nguồn tin nói với Daily Mail, Britney chỉ đứng qua cửa sổ trời trong chốc lát vì muốn nhìn xem phía trước xảy ra chuyện gì khiến các phương tiện phải dừng lại. Người này cho biết ca sĩ từng làm điều tương tự nhiều lần khi còn nhỏ ở miền Nam nước Mỹ và rất thích cảm giác gió mùa hè thổi qua tóc.

Britney Spears thò đầu qua cửa sổ trời trong chuyến đi dạo hồi tháng 7. Ảnh: X17

Theo nguồn tin, Britney đang có một mùa hè vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Nguồn tin khác tiết lộ ngôi sao nhạc pop hiện ổn định hơn sau khi rời cơ sở cai nghiện, nơi cô điều trị sau vụ bị bắt vì lái xe trong tình trạng có cồn hồi tháng 3. Vào tháng 5, cô đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội, thừa nhận hành vi lái xe bất cẩn có liên quan đến rượu hoặc chất kích thích - tội danh nhẹ hơn so với cáo buộc ban đầu, giúp tránh án tù.

Thời gian gần đây, Britney cũng dành nhiều thời gian hơn cho hai con trai Sean Preston 20 tuổi và Jayden 19 tuổi khi ba mẹ con liên tục được bắt gặp đi chơi cùng nhau trong vài tháng qua.

Britney Spears có hai con với chồng cũ Kevin Federline, người cô kết hôn từ năm 2004 đến 2007. Hồi tháng 6, ca sĩ từng chia sẻ trong một video nhảy múa rằng cô mong muốn có thêm con. Britney hiện độc thân sau khi ly hôn người chồng thứ ba, diễn viên Sam Asghari, vào năm 2024.