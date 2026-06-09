Những cầu thủ có gu thời trang nổi bật nhất trước thềm World Cup 2026

Cristiano Ronaldo duy trì phong cách lịch lãm và nổi bật với những bộ suit may đo, trang phục xa xỉ cùng vẻ ngoài chỉn chu đặc trưng. Anh và vị hôn thê Georgina Rodríguez thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, sự kiện của các thương hiệu cao cấp và nhiều lần lên bìa các tạp chí thời trang quốc tế. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và được kỳ vọng góp mặt tại World Cup 2026 - có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Lionel Messi trung thành với phong cách tối giản và cổ điển, thường xuất hiện trong những bộ đồ thanh lịch, gọn gàng. Cầu thủ 39 tuổi là đội trưởng tuyển Argentina và chủ nhân chức vô địch World Cup 2022. Người hâm mộ kỳ vọng anh tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 để bảo vệ ngôi vương cùng Argentina.

Rodrigo De Paul chuộng phong cách nổi bật với những món đồ tạo điểm nhấn, thể hiện cá tính mạnh và gu thời trang bắt kịp xu hướng. Tiền vệ 32 tuổi thường diện đồ phom dáng oversized và các thương hiệu thời trang cao cấp, tạo hình ảnh trẻ trung, nổi loạn nhưng vẫn thời thượng. Anh là mắt xích quan trọng nơi hàng tiền vệ tuyển Argentina và từng góp công lớn trong hành trình vô địch World Cup 2022 của đội bóng Nam Mỹ.

Neymar theo đuổi phong cách táo bạo và vui nhộn, pha trộn giữa streetwear và những thiết kế nổi bật đầy hào nhoáng. Khi tuyển Brazil hướng tới World Cup 2026, anh vẫn là một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất. Tiền đạo 34 tuổi được kỳ vọng giúp Brazil chinh phục chức vô địch thế giới thứ sáu trong lịch sử.

Marcus Rashford theo đuổi phong cách đường phố pha chất thể thao hiện đại, thường kết hợp các món đồ cơ bản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Rashford, 28 tuổi, là một trong những gương mặt quen thuộc của tuyển Anh nhiều năm qua và được kỳ vọng chinh phục danh hiệu World Cup đầu tiên cho đội bóng xứ sương mù kể từ năm 1966.

Sergio Ramos mang đến thần thái mạnh mẽ trong thời trang giống như khi thi đấu trên sân cỏ. Trung vệ người Tây Ban Nha thường chọn phong cách nam tính, nổi bật với suit lịch lãm, áo khoác da, phụ kiện cá tính và nhiều hình xăm đặc trưng. Ở tuổi 40, Ramos từng cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và hai kỳ Euro liên tiếp, đồng thời được xem là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Eduardo Camavinga yêu thích thời trang cao cấp và luôn biết cách giữ vẻ phong cách ngay cả trên đường tới sân tập. Tiền vệ 24 tuổi được xem là một trong những nhân tố quan trọng của tuyển Pháp hướng tới World Cup 2026 sau khi cùng đội vào chung kết kỳ World Cup trước.