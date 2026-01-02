Gu mặc giản dị của vợ chồng Đỗ Thị Hà khi làm thiện nguyện

Mỗi lần sánh đôi tại các sự kiện vì cộng đồng, vợ chồng Đỗ Thị Hà gây thiện cảm nhờ thái độ hòa nhã, dễ gần và trang phục gọn gàng, không hào nhoáng.

Nàng hậu 24 tuổi thường diện sơ mi nữ tính kết hợp quần suông cạp cao, tạo nên hình ảnh trẻ trung, năng động.

Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương ưu tiên sơ mi và quần âu lịch thiệp, màu sắc nền nã, hài hòa với phong cách bạn đời.

Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải được nhận xét "giản dị mà vẫn chỉn chu" với công thức mix đồ đặc trưng của đàn ông văn phòng.

Đỗ Thị Hà gắn bó bảng màu trung tính khi đồng hành ông xã trong các buổi làm việc cùng lãnh đạo địa phương.

Còn khi trực tiếp trao quà tới tay bà con, nàng dâu hào môn thường mặc áo thun, quần jeans và giày thể thao để thuận tiện vận động, tạo cảm giác thoải mái.

Có lúc người đẹp chuyển sang chân váy kaki suông dài, giúp tổng thể nữ tính hơn mà vẫn gần gũi.

Viết Vương giữ nguyên "cây" trang phục văn phòng và nhiệt tình khuân vác, tặng nhu yếu phẩm cho đồng bào.

"Nhìn hai bạn thấy rất dễ chịu. Ăn mặc đơn giản, phù hợp bối cảnh"; "Giàu nhưng không phô trương, cả quần áo lẫn hành động đều cho thấy cái tâm chân thành"; "Đáng yêu quá! Chúc hai vợ chồng luôn an vui, hỗ trợ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn"; "Ngày càng có thiện cảm với đôi này. Cứ giản dị vậy thôi, không cần làm màu"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, vào top 13 chung cuộc. Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.

Chồng Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Cả hai làm lễ nạp tài ở Thanh Hóa hôm 16/10, sau đó tổ chức hôn lễ tại Quảng Trị ngày 21/10 và Hà Nội hôm 9/11.