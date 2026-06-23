Giảm 13 kg nhờ thói quen uống nước ấm

Hot girl Liliu gần đây gây chú ý khi chia sẻ bí quyết giảm 13 kg mà không cần tập luyện quá nhiều hay ăn kiêng hà khắc. Cô gái người Hàn cho biết "chìa khóa thành công" nằm ở việc uống 5-6 ly nước ấm mỗi ngày.

Hot girl người Hàn Quốc Liliu trước và sau khi giảm 13 kg.

Liliu nói sau khi hình thành thói quen uống nước ấm mỗi ngày, cô không chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, mà còn cảm nhận trao đổi chất có sự cải thiện đáng kể. Song song đó, cô duy trì chế độ ăn uống bình thường, không kiêng khem quá hà khắc nhưng cũng không ăn quá nhiều và tập luyện vừa sức.

Theo Woman, uống nước ấm giúp tăng thân nhiệt. Khi nhiệt độ tăng nhẹ, cơ thể sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng để duy trì sự cân bằng, do đó làm tăng lượng calo tiêu hao. Hơn nữa, nước ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và trao đổi chất, ít gây kích ứng dạ dày hơn so với nước lạnh và tăng cảm giác no, giảm việc thèm ăn và ăn vặt không cần thiết.

Thời điểm cũng rất quan trọng, bạn nên uống khoảng 300 ml nước ấm khi bụng đói vào buổi sáng để giúp đánh thức hệ tiêu hóa và quá trình trao đổi chất. Uống thêm một cốc nước trước bữa ăn 30 phút sẽ tăng cảm giác no và ngăn ngừa việc nạp quá nhiều calo. Ngoài ra, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc thèm đồ ngọt vào buổi chiều, một cốc nước ấm có thể thay thế trà sữa hoặc món tráng miệng. Theo Liliu, duy trì lượng nước uống hàng ngày từ 5-6 cốc là nhịp điệu dễ thực hiện lâu dài nhất.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước ấm không phải là phương pháp thần kỳ giúp đốt cháy mỡ trực tiếp. Thay vào đó, nó giúp quá trình giảm cân diễn ra suôn sẻ hơn bằng cách cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm lượng calo nạp vào và hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Uống nước ấm có thể hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, thúc đẩy tiêu hóa và giúp cơ thể duy trì trạng thái hydrat hóa tốt, từ đó hạn chế ăn uống quá mức.

Người lớn nên điều chỉnh lượng uống hàng ngày dựa trên cân nặng, mức độ hoạt động và thể trạng để tránh nạp quá nhiều nước vào cơ thể trong thời gian ngắn. Nhiệt độ nước nên ở khoảng 40-50 độ C, ấm và dễ chịu khi chạm vào. Nếu quá nóng có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và thực quản.

Để giảm cân hiệu quả và lành mạnh, cần kết hợp cả chế độ ăn uống cân bằng, giấc ngủ đều đặn và tập thể dục vừa phải để đạt kết quả tối ưu trong việc quản lý cơ thể.