Thiều Bảo Trâm gây sốt với thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 32

Mới đây Thiều Bảo Trâm chính là cái tên khiến mạng xã hội “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh thả dáng xuất sắc bên biển.

Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật trong thiết kế bikini sọc ngang xinh xắn. Bên cạnh body mướt mắt, làn da trắng mịn và rạng rỡ của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng khiến dân tình khen ngợi không ngớt.

Vòng eo nhỏ xíu, phần bụng phẳng lì cùng đường cong hông nhẹ tạo cảm giác cực kỳ cân đối và cuốn hút. Đôi chân dài trắng mịn, thon gọn gần như không có chút mỡ thừa nào càng khiến tổng thể thêm nổi bật, hút mắt.

Ở loạt ảnh khác, Thiều Bảo Trâm khiến dân tình “đỏ mắt ghen tị” khi diện bikini trắng với áo khoác khoác bên ngoài giúp tổng thể vừa nữ tính vừa tôn triệt để vóc dáng mềm mại của nữ ca sĩ.

Nước da trắng sáng dưới nắng hè và làn nước trong xanh của bể bơi giúp visual của nữ ca sĩ trông rạng rỡ và nổi bật hơn hẳn.

Dịp hè năm nay, Thiều Bảo Trâm chia sẻ những loạt ảnh bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng ở biển, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Nữ ca sĩ lựa chọn bikini thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong cơ thể. Cô chọn góc chụp nghiêng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên, quyến rũ.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển. Nữ ca sĩ lựa chọn bikini tông xanh pastel.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình rạng rỡ và phong cách gợi cảm của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ nhận về "mưa lời khen" bởi khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ, ngày càng thăng hạng.

Thiều Bảo Trâm mới đây đã đánh dấu sự trở lại với MV "Thỏ săn mồi". Trong MV, nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo khoe đường cong quyến rũ.

Những năm gần đây, Thiều Bảo Trâm theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo. Cô chăm diện những thiết kế xuyên thấu hoặc cắt xẻ để khoe triệt để lợi thế sắc vóc.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của "Chị đẹp Đạp gió 2024", gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt.

(Ảnh FB nhân vật)