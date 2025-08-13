Giảm 13 kg nhờ kiêng đường, bỏ ăn vặt

Cao 1,58 m và nặng 60 kg khiến Kim Yeon Kung thường bị bạn bè chê béo. Bạn trai cũ còn bóng gió thích con gái có thân hình mảnh mai khiến cô tự ái và quyết tâm cải thiện số đo cân nặng. Tuy nhiên, suốt hai năm chật vật thử cả thuốc giảm cân, Yeon Kung vẫn không có được kết quả mình mong muốn.

Kim Yeon Kung khoe vóc dáng trước và sau khi giảm thành công 13 kg.

Bước ngoặt đến với cô gái người Hàn khi tập trung điều chỉnh chế độ ăn thay vì đi tìm đến những cách giảm cân cấp tốc. Yeon Kung bỏ thói quen ăn vặt bất kể ban ngày hay đêm khuya, nói không với bia rượu. Chỉ từ sự thay đổi nhỏ này đã giúp cô giảm được 5 kg sau một tuần.

Nhận thấy việc ăn uống điều độ quan trọng đến nhường nào, Yeon Kung có thêm động lực để cải thiện vóc dáng. Cô áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn, ăn trong 12 tiếng, nhịn trong 12 tiếng. Chế độ ăn giàu protein, nhiều chất xơ và một lượng vừa đủ tinh bột tốt. Cô hạn chế tối đa các món ăn ngọt, thức uống chứa nhiều đường sữa. Suốt 2 tháng cô chỉ uống 2 chai nước ngọt.

Cô nàng người Hàn tuân thủ chế độ ăn giàu protein và chất xơ khi giảm cân, hạn chế tối đa đồ ngọt và đồ ăn vặt.

Cùng với chế độ ăn uống, cô còn lên kế hoạch tập luyện, kết hợp đan xen giữa cardio và các bài tập kháng lực, giúp đốt mỡ toàn thân đồng thời củng cố độ săn chắc, khỏe mạnh. Yeon Kung còn tranh thủ tập squat khi chờ thang máy và đi bộ nhanh trong công viên khi có thời gian.

Kiên trì với những thay đổi nhỏ, sau 3 tháng, nữ Youtuber giảm thành công 13 kg. Khi nói về bí quyết cải thiện vóc dáng, Yeon Kun tin những thói quen nhỏ khi được tích tụ đủ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn.

Sắc vóc hiện tại của Kim Yeon Kung