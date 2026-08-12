5 thói quen tích lũy collagen trước khi da lão hóa rõ rệt

Collagen là loại protein chiếm phần lớn cấu trúc của lớp bì, quyết định độ săn chắc, đàn hồi và căng mịn của làn da. Sau tuổi 25, khả năng tổng hợp collagen của cơ thể bắt đầu giảm khoảng 1% mỗi năm. Cùng với tác động của ánh nắng, ô nhiễm, chế độ ăn nhiều đường và căng thẳng kéo dài, lượng collagen bị phá hủy ngày càng nhiều, khiến da dần mất độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn. Các bác sĩ da liễu hiện khuyến khích xây dựng thói quen bảo vệ collagen từ khi da còn khỏe, thay vì chỉ tìm cách phục hồi khi các dấu hiệu lão hóa đã rõ rệt.

Chống nắng đều đặn mỗi ngày

Để bảo vệ collagen hiệu quả, các bác sĩ da liễu khuyến cáo thoa kem chống nắng cho cả vùng da mặt và cơ thể hằng ngày, kết hợp che chắn bằng quần áo, mũ rộng vành khi ra ngoài để giảm tác hại của tia cực tím. Ảnh: IBX

Nhiều nghiên cứu cho thấy tia cực tím là nguyên nhân hàng đầu khiến collagen bị phân hủy sớm. Tia UVA có thể xuyên sâu xuống lớp bì, kích thích cơ thể tạo ra các enzym phá vỡ các sợi collagen và elastin, làm da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và đốm sắc tố. Bác sĩ da liễu Shilpi Khetarpal, công tác tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết nhiều người đầu tư vào thực phẩm bổ sung collagen nhưng lại bỏ qua biện pháp hiệu quả nhất là bảo vệ da khỏi ánh nắng. Bà khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, kể cả khi trời nhiều mây, đồng thời đội mũ, đeo kính và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào thời điểm tia cực tím mạnh nhất.

Ăn đủ đạm và vitamin C

Collagen được hình thành từ các axit amin có trong thực phẩm giàu đạm. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp collagen chỉ diễn ra hiệu quả khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin C. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích kết hợp cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu nành hoặc các loại đậu với trái cây và rau củ giàu vitamin C như ổi, cam, kiwi, dâu tây, bông cải xanh hoặc ớt chuông. Cách kết hợp này giúp cơ thể tận dụng tốt hơn nguồn nguyên liệu để tạo collagen mới. Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều rau xanh, các loại hạt và chất béo không bão hòa cũng góp phần giảm tình trạng viêm mạn tính, tạo môi trường thuận lợi để làn da duy trì cấu trúc khỏe mạnh.

Hạn chế thực phẩm nhiều đường

Hạn chế tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo, món tráng miệng và các thực phẩm siêu chế biến giúp làm chậm quá trình phá hủy collagen, từ đó duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da lâu hơn. Ảnh: Eat This Not That

Một trong những nguyên nhân ít được chú ý khiến collagen suy giảm là quá trình đường trong máu kết hợp với protein, tạo ra các hợp chất làm sợi collagen trở nên cứng và giòn. Theo các chuyên gia chống lão hóa, nếu thường xuyên tiêu thụ nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa hoặc thực phẩm chế biến sẵn, quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn, khiến da mất độ đàn hồi dù người đó vẫn còn trẻ. Để bảo vệ collagen, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây tươi và các nguồn tinh bột hấp thu chậm, đồng thời giảm lượng đường bổ sung trong khẩu phần hằng ngày.

Duy trì các bài tập tăng cơ

Không chỉ tốt cho vóc dáng, tập luyện sức mạnh còn mang lại lợi ích cho làn da. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy những người duy trì các bài tập tăng cơ có lớp bì dày hơn và làn da săn chắc hơn so với người ít vận động. Theo các nhà nghiên cứu, việc tăng khối cơ giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cung cấp oxy và dưỡng chất đến da, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản sinh các yếu tố hỗ trợ tái tạo mô. Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên tập các bài tăng cơ từ hai đến ba buổi mỗi tuần, kết hợp đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội để nâng cao sức khỏe toàn thân.

Sử dụng sớm sản phẩm chứa dẫn xuất vitamin A

Trong số các hoạt chất chăm sóc da đã được nghiên cứu, dẫn xuất vitamin A là một trong những thành phần có nhiều bằng chứng nhất về khả năng kích thích tế bào ở lớp bì sản sinh collagen mới. Ngoài việc cải thiện độ đàn hồi, hoạt chất này còn thúc đẩy quá trình thay mới tế bào, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn nhỏ và cải thiện bề mặt da nếu được sử dụng đúng cách. Các bác sĩ da liễu khuyên nên bắt đầu với nồng độ thấp, dùng cách ngày để da thích nghi và luôn kết hợp kem chống nắng vào ban ngày nhằm hạn chế kích ứng cũng như bảo vệ lượng collagen vừa được hình thành.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu của việc tích lũy collagen không phải là khiến cơ thể sản xuất collagen vô hạn, mà là làm chậm quá trình mất collagen theo tuổi tác và tạo điều kiện để cơ thể duy trì khả năng tái tạo tự nhiên lâu nhất có thể. Đây cũng là xu hướng chăm sóc da được nhiều bác sĩ da liễu khuyến khích hiện nay: bảo vệ nền tảng khỏe mạnh của làn da ngay từ khi các dấu hiệu lão hóa còn chưa xuất hiện.