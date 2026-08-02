'Mỹ nhân đẹp nhất TVB' giữ dáng thon ở tuổi 42 nhờ 4 thói quen

Ở tuổi 42 và đã trải qua một lần sinh nở, Thẩm Trác Doanh vẫn được truyền thông Hong Kong khen ngợi nhờ thân hình cân đối cùng đôi chân thon dài gần như không thay đổi so với thời còn hoạt động sôi nổi tại TVB. Nữ diễn viên giữ dáng nhờ những thói quen đơn giản nhưng duy trì trong nhiều năm.

Thẩm Trác Doanh duy trì cân nặng ổn định suốt nhiều năm nhờ thói quen ăn uống lành mạnh. Ảnh: Elle Hong Kong

Tự chuẩn bị bữa ăn để kiểm soát dinh dưỡng

Theo HK01, trong thời gian quay phim, Thẩm Trác Doanh thường mang theo đồ ăn tự chuẩn bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào suất ăn của đoàn phim. Cách làm này giúp cô chủ động kiểm soát khẩu phần cũng như chất lượng thực phẩm. Thực đơn của nữ diễn viên ưu tiên rau xanh, nguồn protein nạc và các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt lanh và hạt chia. Đây đều là những thực phẩm giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hạn chế ăn vặt giữa các bữa mà không cần cắt giảm quá nhiều năng lượng.

Duy trì hạt lanh trong chế độ ăn

Một trong những thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của Thẩm Trác Doanh là hạt lanh. Theo HK01, cô thường bổ sung loại hạt này vào các bữa ăn hằng ngày như salad hoặc sữa chua. Hạt lanh chứa nhiều chất xơ hòa tan và axit béo omega-3 nguồn gốc thực vật, giúp kéo dài cảm giác no sau ăn. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung hạt lanh trong thời gian đủ dài có thể hỗ trợ cải thiện kiểm soát cân nặng ở một số nhóm người, tuy nhiên đây không phải thực phẩm đốt mỡ và chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Bổ sung hạt chia để tăng chất xơ

Ngoài hạt lanh, hạt chia cũng là nguyên liệu quen thuộc trong khẩu phần của nữ diễn viên. Loại hạt này có khả năng hút nước mạnh, tạo kết cấu dạng gel sau khi ngâm, từ đó giúp tăng cảm giác no và bổ sung lượng chất xơ đáng kể cho bữa ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hạt chia và hạt lanh đều mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhưng không thể thay thế một chế độ ăn cân đối hoặc tạo ra hiệu quả giảm cân nếu sử dụng đơn lẻ.

Thẩm Trác Doanh duy trì tập luyện đều đặn, ưu tiên các bài tập với bóng gym để tăng sức mạnh cơ lõi, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giữ vóc dáng săn chắc. Ảnh: Elle Hong Kong

Tập luyện để duy trì cơ bắp thay vì chỉ giảm cân

Không chỉ chú trọng chế độ ăn, Thẩm Trác Doanh còn duy trì tập luyện đều đặn. Một trong những dụng cụ cô yêu thích là bóng tập gym. Các bài tập với bóng giúp cơ thể liên tục giữ thăng bằng, từ đó kích hoạt nhóm cơ lõi, tăng sức mạnh vùng bụng, lưng và hông. Đây cũng là hình thức vận động toàn thân, góp phần duy trì khối cơ và vóc dáng săn chắc. Thay vì tập luyện với mục tiêu giảm cân trong thời gian ngắn, nữ diễn viên lựa chọn duy trì vận động như một phần của lối sống. Đây cũng là lý do cân nặng của cô gần như ổn định qua nhiều năm.

Không chạy theo các phương pháp giảm cân cực đoan

Điểm khác biệt trong cách giữ dáng của Thẩm Trác Doanh là cô không gắn liền hình ảnh với các xu hướng giảm cân như nhịn ăn kéo dài, detox hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, cô tập trung vào những nguyên tắc cơ bản gồm ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động thường xuyên. Chính sự ổn định này giúp Thẩm Trác Doanh giữ được thân hình thanh mảnh trong nhiều năm, kể cả sau khi lập gia đình và sinh con. Thay vì theo đuổi việc giảm cân cấp tốc, cô xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài, góp phần giữ vóc dáng và sức khỏe theo thời gian.

Thẩm Trác Doanh rời TVB vào năm 2018, sau đó tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho gia đình. Ảnh: Sinchew

Thẩm Trác Doanh sinh năm 1984, là diễn viên, người mẫu và MC nổi tiếng của Hong Kong. Cô gia nhập TVB sau khi hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên. Thẩm Trác Doanh tham gia nhiều bộ phim truyền hình như The Hippocratic Crush, Line Walker, A General, A Scholar and An Eunuch và Barrack O'Karma. Với nhan sắc thanh lịch, cô từng được truyền thông Hong Kong mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất TVB". Sau khi kết hôn với doanh nhân Calvin Lee năm 2019, cô giảm hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho gia đình.