Diễn viên Lee Young Ae dự MMA 2026 tại Seoul tối 14/11 trong bộ đầm quây xanh thanh lịch. Ở tuổi 55, "người đẹp oxy" gây chú ý với diện mạo tươi trẻ khi lần đầu tham dự lễ hội âm nhạc K-pop này và được mời trao hai giải quan trọng: Album của năm, Nghệ sĩ của năm. Theo TVBS, những thói quen chăm sóc bản thân dưới đây góp phần giúp cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Màn xuất hiện của Lee Young Ae tại MMA 2026 gây chú ý khi sắc vóc cô dường như không thay đổi nhiều theo thời gian. Ảnh chụp màn hình

1. Chạy bộ và kiểm soát căng thẳng

Lee Young Ae từng chia sẻ với ARENA HOMME+ triết lý chăm sóc bản thân không nằm ở những quy trình dưỡng da phức tạp mà chú trọng sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và tinh thần. Nữ diễn viên duy trì vận động, ăn uống lành mạnh và tìm cách điều chỉnh căng thẳng. Chạy bộ là một trong những bộ môn cô yêu thích. Khu vực núi Namsan gần nhà cũng trở thành địa điểm tập luyện quen thuộc.

Theo TVBS, chạy bộ không chỉ hỗ trợ duy trì vóc dáng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Việc vận động thường xuyên cũng giúp tinh thần thư thái hơn, nhờ đó làn da cũng tươi tắn, thêm phần rạng rỡ.

2. Uống nước ấm sau khi thức dậy

Lee Young Ae duy trì thói quen uống nước ấm sau khi thức dậy trong nhiều năm, nhằm bổ sung nước cho cơ thể. Uống đủ nước cũng góp phần hỗ trợ hoạt động sinh lý bình thường và sức khỏe làn da.

Diễn viên Lee Young Ae đọ sắc cùng nhóm nhạc nữ AESPA. Ảnh: Instagram/ leeyoungae

3. Ăn sáng với nhiều rau củ

Chế độ ăn uống là yếu tố Lee Young Ae đặc biệt chú trọng. Bữa sáng của nữ diễn viên thường có cà chua, bắp cải, cà rốt và súp lơ xanh. Cô chế biến các loại rau củ theo cách đơn giản, sau đó thêm một chút dầu olive và giấm balsamic để tăng hương vị. Thực đơn này cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và hợp chất thực vật. Cách chế biến nhẹ nhàng cũng giúp giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

Tuy nhiên, Lee Young Ae không quá khắt khe với sở thích ăn uống. Cô từng tiết lộ bản thân và các con đều thích món thịt heo chiên xù. Thay vì loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích, nữ diễn viên chủ động kết hợp thêm những thực phẩm lành mạnh để cân bằng bữa ăn.

4. Chú trọng dưỡng ẩm cho da

Lee Young Ae đặc biệt quan tâm đến việc giữ ẩm. Bên cạnh uống nước, cô thường mang theo xịt dưỡng ẩm và son dưỡng môi để sử dụng khi cần. Những sản phẩm này giúp cô bổ sung độ ẩm cho da và môi trong ngày, đặc biệt khi phải tiếp xúc với môi trường điều hòa hoặc thời tiết khô.

Ở tuổi ngũ tuần, Lee Young Ae chú trọng vào chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng, kết hợp với thói quen tập thể dục. Ảnh: Instagram/ leeyoungae

5. Massage mặt bằng dụng cụ lăn

Để gương mặt trông gọn gàng, săn chắc hơn khi lên hình, Lee Young Ae thường sử dụng cụ massage dạng con lăn, đặc biệt trước khi trang điểm hoặc tham gia các buổi chụp hình. Nữ diễn viên bắt đầu từ khu vực sau tai, massage nhẹ nhàng xuống vùng cổ rồi hướng đến xương đòn. Với gương mặt, cô sử dụng con lăn dọc theo đường viền hàm theo hướng nâng lên. Phương pháp này được cô tin rằng có tác dụng giảm cảm giác sưng phù và khiến đường nét gương mặt trông rõ nét hơn trước ống kính.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là một trong những minh tinh nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chuyển sang diễn xuất đầu thập niên 1990.

Tên tuổi cô gắn liền với nhiều tác phẩm như Nàng Dae Jang Geum (2003), Sympathy for Lady Vengeance (2005), Inspector Koo (2021) và Maestra: Strings of Truth (2023). Nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch và làn da trắng sáng, Lee Young Ae nhiều năm liền được truyền thông Hàn Quốc xem là biểu tượng nhan sắc vượt thời gian của làng giải trí nước nhà.

Đã hơn hai thập kỷ kể từ khi Lee Young Ae đóng nàng Dae Jang Geum nhưng sắc vóc nữ diễn viên không thay đổi nhiều. Ảnh: Instagram/ leeyoungae