Hai thập kỷ tập luyện cường độ cao giúp Lý Nhược Đồng dáng đẹp, trẻ lâu

Lý Nhược Đồng ghé thăm chợ đêm Trường Sa, thưởng thức món ăn vặt hôm 12/9. Ảnh: QQ

Lý Nhược Đồng, ngôi sao nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1995), nhiều lần gây bất ngờ khi xuất hiện với thân hình săn chắc, làn da khỏe khoắn dù đã sắp chạm ngưỡng 60. Đối với nữ diễn viên, thể thao không chỉ là thói quen duy trì vóc dáng mà còn là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Trong hành trình rèn luyện, Lý Nhược Đồng không giới hạn mình ở một bộ môn duy nhất. Cô đến phòng gym ít nhất 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 1-2 giờ. Bài tập của cô bao gồm sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hình thức vận động: tập cơ bụng và plank để giữ trục cơ thể ổn định, squat và các động tác cho chân nhằm tạo nền tảng sức mạnh, nâng tạ để bảo tồn khối cơ và định hình vóc dáng, đồng thời xen kẽ các buổi chạy ngắn hoặc HIIT để cải thiện sức bền tim mạch và thúc đẩy trao đổi chất. Bên cạnh đó, yoga và pilates là lựa chọn giúp cô duy trì sự dẻo dai, tăng cường thăng bằng, thư giãn tinh thần.

Những bài tập mà Lý Nhược Đồng kiên trì thực hiện mang lại tác động sâu rộng hơn nhiều so với việc duy trì ngoại hình. Tập tạ và các bài tăng cường sức mạnh giúp cô bảo vệ khối cơ, chống lại tình trạng suy giảm cơ bắp vốn thường xuất hiện ở tuổi trung niên. Đây cũng là cách giữ cho quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể tránh tình trạng tăng cân không kiểm soát. Cardio và HIIT cải thiện sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Trong khi đó, yoga và pilates không chỉ giúp kéo dài cơ, cải thiện thăng bằng mà còn giảm nguy cơ té ngã, tăng mật độ xương và mang lại sự thư giãn tinh thần.

Lý Nhược Đồng tập luyện cường độ cao đều đặn suốt hơn 20 năm. Ảnh: Weibo Li Ruotong

Theo nhận định của một số chuyên gia y học thể thao Trung Quốc, việc duy trì các bài tập kết hợp như Lý Nhược Đồng là chìa khóa để làm chậm đồng hồ sinh học. Họ cho rằng rèn luyện sức mạnh giúp ngăn quá trình thoái hóa cơ và xương, trong khi các bài tập tim mạch duy trì sự dẻo dai của hệ tuần hoàn. Yoga và pilates lại đóng vai trò cân bằng giữa cơ thể và tâm trí, giúp kiểm soát căng thẳng - yếu tố có liên quan mật thiết đến tốc độ lão hóa.

Giáo sư Trương Anh Tạc, Viện sĩ Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, nhấn mạnh, ở phụ nữ trung niên, nguy cơ loãng xương và teo cơ diễn ra nhanh hơn nam giới. Do đó, việc kiên trì tập luyện sức mạnh kết hợp cùng các bài thăng bằng và dẻo dai, giống như thói quen của Lý Nhược Đồng, giúp duy trì vóc dáng, kéo dài tuổi thọ vận động, giảm chấn thương và làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Nữ diễn viên 59 tuổi khoe vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo Li Ruotong

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, từng là tiếp viên hàng không trước khi bén duyên với nghệ thuật. Năm 1990, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí Hồng Kông và tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB. Năm 1995, tên tuổi cô gắn liền với vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (đóng cùng Cổ Thiên Lạc). Hình tượng Tiểu Long Nữ thoát tục, thanh khiết đã trở thành "kinh điển" trong lòng người hâm mộ, giúp cô được mệnh danh là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh". Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều phim như Thiên Long Bát Bộ (1997), Ngọc Quan Âm (2003), Tân Thiên Long Bát Bộ (2021)...

Ở tuổi gần 60, Lý Nhược Đồng là minh chứng sống động cho sức mạnh của kỷ luật, kiên trì và tinh thần lạc quan. Vẻ đẹp của cô không đơn thuần nằm ở làn da căng mịn hay vóc dáng gọn gàng, mà còn toát lên từ sự tự tin, tự do và năng lượng tích cực. Nhiều khán giả nhận xét, nhìn Lý Nhược Đồng, họ tìm thấy động lực để chăm sóc bản thân, sống lành mạnh hơn và tin rằng tuổi tác chỉ là con số.