Dua Lipa khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ trăng mật
Ca sĩ Dua Lipa diện bikini tam giác khoe hình thể săn chắc khi cùng chồng mới cưới, tài tử Callum Turner, tắm biển ở Iatly.
Dua Lipa và Callum Turner - cặp sao vừa tổ chức lễ cưới hôm 13/6 - được chụp ảnh nghỉ dưỡng ở thị trấn biển Porto Ercole, vùng Tuscany vào tuần này.
Chủ nhân bản hit 'New Rules' để lộ cơ bụng và vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini dây. Cô tạo điểm nhấn bằng khuyên rốn và trang sức vàng.
Callum Turner cũng gây ấn tượng với thân hình vạm vỡ. Anh hiện là một trong những gương mặt được truyền thông Anh đánh giá có khả năng trở thành James Bond tiếp theo.
Cặp sao không ngừng quấn quýt, trao nhau những cử chỉ âu yếm trong khi tắm biển và thư giãn.
Vợ chồng Dua Lipa tận hưởng kỳ nghỉ dài sau đám cưới ở thành phố Palermo trên đảo Sicily, Italy. Tuần trước, họ đã tới Amalfi - thị trấn ven biển miền nam Italy.
Dua Lipa và tài tử 'Fantastic Beasts' hẹn hò từ đầu năm 2024. Hai người quen nhau khi vô tình gặp gỡ tại nhà hàng và nên duyên nhờ có chung niềm đam mê đọc sách. Cặp sao người Anh đính hôn vào cuối năm 2024 và đăng ký kết hôn hồi tháng 5 vừa qua.
Nữ ca sĩ 30 tuổi và Callum Turner trong hôn lễ tại Italy.
Ca sĩ Dua Lipa và tài tử Callum Turner tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn tại bờ biển Amalfi, Italy, vài ngày sau hôn lễ xa hoa.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 19:38 PM (GMT+7)