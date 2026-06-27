Dua Lipa khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ trăng mật

Dua Lipa và Callum Turner - cặp sao vừa tổ chức lễ cưới hôm 13/6 - được chụp ảnh nghỉ dưỡng ở thị trấn biển Porto Ercole, vùng Tuscany vào tuần này.

Chủ nhân bản hit 'New Rules' để lộ cơ bụng và vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini dây. Cô tạo điểm nhấn bằng khuyên rốn và trang sức vàng.

Callum Turner cũng gây ấn tượng với thân hình vạm vỡ. Anh hiện là một trong những gương mặt được truyền thông Anh đánh giá có khả năng trở thành James Bond tiếp theo.

Cặp sao không ngừng quấn quýt, trao nhau những cử chỉ âu yếm trong khi tắm biển và thư giãn.

Vợ chồng Dua Lipa tận hưởng kỳ nghỉ dài sau đám cưới ở thành phố Palermo trên đảo Sicily, Italy. Tuần trước, họ đã tới Amalfi - thị trấn ven biển miền nam Italy.

Dua Lipa và tài tử 'Fantastic Beasts' hẹn hò từ đầu năm 2024. Hai người quen nhau khi vô tình gặp gỡ tại nhà hàng và nên duyên nhờ có chung niềm đam mê đọc sách. Cặp sao người Anh đính hôn vào cuối năm 2024 và đăng ký kết hôn hồi tháng 5 vừa qua.

Nữ ca sĩ 30 tuổi và Callum Turner trong hôn lễ tại Italy.