3.000 ảnh hiện trường vụ nam ca sĩ ngã lầu tử vong

Những giờ cuối tại khách sạn

Ngày 10/8, Daily Mail đăng tải tư liệu chưa từng công bố về vụ Liam Payne tử vong tại khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina ngày 16/10/2024. Tờ báo Anh cho biết đã tiếp cận hơn 3.000 hình ảnh, tài liệu, lời khai nhân chứng và báo cáo của cảnh sát Argentina.

Camera an ninh ghi lại nhiều lần cựu thành viên One Direction xuất hiện tại hành lang và sảnh khách sạn. Hình ảnh chụp đêm trước vụ việc cho thấy nam ca sĩ đu người quanh chiếc cột bên ngoài CasaSur Palermo. Những hình ảnh khác ghi lại cảnh nhân viên mang rượu lên phòng của anh.

Sáng 16/10/2024, Liam Payne đăng hình ảnh về chuyến đi Argentina. Nam ca sĩ đến quốc gia Nam Mỹ để chờ hoàn tất thủ tục gia hạn thị thực Mỹ. Bạn gái Kate Cassidy đồng hành với anh trong giai đoạn đầu chuyến đi nhưng về Mỹ trước ngày xảy ra vụ việc.

Khoảng 11h30, Liam Payne gặp hai phụ nữ tại sảnh khách sạn. Trong lời khai với cơ quan điều tra, họ cho biết được mời lên phòng và ở lại đến gần 16h. Hai người kể nam ca sĩ hát cho họ nghe và hỏi về việc tìm cocaine.

Tài liệu mới công khai chi tiết Liam Payne bất ổn trước khi tử vong.

Tình trạng của Liam Payne bất ổn hơn vào buổi chiều. Nhân chứng mô tả anh có biểu hiện kích động và gây náo loạn tại khu vực công cộng. Nhân viên khách sạn sau đó đưa nam ca sĩ từ sảnh trở lại căn phòng trên tầng ba.

Một nhân viên gọi điện tới số khẩn cấp 911, thông báo có khách sử dụng rượu, ma túy và đang phá đồ trong phòng. Người này đặc biệt lưu ý căn phòng có ban công, bày tỏ lo ngại vị khách có thể gặp nguy hiểm.

Không lâu sau, Liam Payne rơi từ ban công tầng ba xuống khu vực sân bên dưới. Đội cấp cứu xác nhận nam ca sĩ tử vong tại hiện trường ở tuổi 31 tuổi.

Bộ hồ sơ mới không làm thay đổi kết luận về nguyên nhân tử vong, nhưng bổ sung nhiều chi tiết vào dòng thời gian trong ngày cuối cùng của Liam Payne. Tài liệu cho thấy cơ quan điều tra thu thập chứng cứ từ camera an ninh, tin nhắn, dữ liệu điện thoại và lời khai của nhân viên, khách lưu trú.

Liam Payne tử vong do đa chấn thương cùng tình trạng xuất huyết trong và ngoài cơ thể sau cú ngã. Tổng cộng 25 thương tích được phát hiện. Các chấn thương ở vùng đầu đủ nghiêm trọng để gây tử vong.

Công tố viên Argentina cho biết nam ca sĩ không có phản xạ tự bảo vệ khi rơi xuống. Chi tiết này cho thấy anh có thể trong trạng thái bán tỉnh hoặc mất ý thức. Cơ quan điều tra loại trừ khả năng có người khác tác động trực tiếp khiến Payne ngã, đồng thời không xác định đây là hành động tự sát.

Theo AP, kết quả xét nghiệm độc chất chính thức ghi nhận trong cơ thể Liam Payne có cồn, cocaine và thuốc chống trầm cảm được kê đơn. Một số thông tin về “cocaine hồng” cùng nhiều chất ma túy khác từng xuất hiện trên truyền thông, nhưng không nằm trong danh sách được Văn phòng Công tố Argentina xác nhận.

Hai người tiếp tục đối diện cáo buộc

Sau cái chết của Liam Payne, nhà chức trách Argentina mở cuộc điều tra về trách nhiệm của những người liên quan và nguồn ma túy được cho là đã cung cấp cho nam ca sĩ.

Tháng 12/2024, năm người bị truy tố. Rogelio “Roger” Nores, người thường xuyên đi cùng Liam Payne tại Argentina, quản lý khách sạn Gilda Martin và nhân viên lễ tân Esteban Grassi bị cáo buộc liên quan hành vi ngộ sát. Braian Nahuel Paiz và Ezequiel David Pereyra bị cáo buộc cung cấp ma túy.

Nores bác bỏ cáo buộc bỏ rơi Liam Payne. Người này khẳng định không phải quản lý và không có trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của nam ca sĩ.

Tháng 2/2025, tòa phúc thẩm Argentina hủy cáo buộc đối với Nores, Martin và Grassi. Theo Reuters, tòa án nhận định không có đủ căn cứ xác định ba người phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cú ngã của Liam Payne.

Payne du lịch Argentina cùng bạn gái, nhưng cô đã bỏ về Mỹ trước.

Vụ án hiện còn Paiz và Pereyra. Paiz là cựu nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Buenos Aires, còn Pereyra từng làm việc tại CasaSur Palermo. Cả hai bị cáo buộc cung cấp cocaine cho Liam Payne trong thời gian anh lưu trú tại Argentina.

Hai bị cáo từng bị tạm giam rồi chuyển sang quản thúc tại nhà. Theo Buenos Aires Times, tháng 3/2026, tòa án cho phép họ được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Tuy nhiên, cáo buộc hình sự chưa được hủy bỏ. Cả hai vẫn có thể đối diện án tù nếu bị kết tội cung cấp ma túy để thu lợi.

Liam Payne được an táng ngày 20/11/2024 tại quê nhà Anh. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson cùng đến tiễn đưa đồng đội cũ.

Nam ca sĩ sinh năm 1993, nổi tiếng sau khi tham gia The X Factor và trở thành thành viên One Direction năm 2010. Sau khi nhóm tạm ngừng hoạt động, anh theo đuổi sự nghiệp solo với các ca khúc như Strip That Down, For You và Polaroid.