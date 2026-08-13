Cặp đôi vàng showbiz đột ngột chia tay sau 12 năm chung sống

Phương Chí Hữu cùng Dương Minh Uy vừa xác nhận ly hôn sau nhiều năm gắn bó. Theo Mirror Weekly của Đài Loan (Trung Quốc), cặp đôi từng được xem là gia đình hạnh phúc của làng giải trí, có 2 con nhưng cuối cùng lựa chọn khép lại cuộc hôn nhân sau thời gian dài xuất hiện những khác biệt khó dung hòa.

Thông báo của 2 nghệ sĩ gây chú ý bởi chỉ vài tháng trước, họ vẫn cùng xuất hiện trong những hình ảnh thân mật. Hồi tháng 2, Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy còn cùng đến Bắc Kinh. Sau chuyến đi, cả 2 bất ngờ công khai quyết định đường ai nấy đi.

Cuộc hôn nhân khép lại sau những bất đồng

Trong thông báo, Phương Chí Hữu không đề cập nguyên nhân cụ thể khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Nữ diễn viên chỉ cho biết mình đã trở lại trạng thái độc thân, đồng thời khẳng định quyết định này được đưa ra sau quá trình trao đổi cùng cân nhắc kỹ lưỡng của cả 2.

"Trên đời này có nhiều loại tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn 12 năm bên nhau, cùng nhau thấu hiểu và đồng hành. Cảm ơn cha của các con tôi đã giúp tôi trưởng thành hơn và làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của tôi", cô chia sẻ.

Phương Chí Hữu cùng Dương Minh Uy vừa xác nhận ly hôn sau nhiều năm gắn bó. Hk01.

Phương Chí Hữu cũng nhấn mạnh dù không còn là người yêu, cô cùng Dương Minh Uy vẫn sẽ giữ mối quan hệ gia đình vì các con. Cặp đôi quyết định kết thúc hôn nhân trong hòa bình, đồng thời không muốn chia sẻ thêm về nguyên nhân riêng tư.

"Tôi không thể còn là người yêu của anh, nhưng chúng ta sẽ mãi là gia đình", nữ diễn viên viết trong thông báo. Cô cho biết đây là lựa chọn được cả 2 thống nhất sau thời gian dài trò chuyện.

Tuy nhiên, Mirror Weekly dẫn nguồn tin thân cận cho biết mâu thuẫn giữa 2 nghệ sĩ đã tồn tại trong thời gian dài. Họ được cho là có sự khác biệt đáng kể về tính cách. Trước khi công bố ly hôn, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt nhưng đều lên tiếng phủ nhận.

Theo nguồn tin này, Phương Chí Hữu không hài lòng với thói quen uống rượu cùng việc Dương Minh Uy thường xuyên giao du với bạn bè. Nữ diễn viên được cho là mong muốn chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Một cuộc tranh cãi lớn xảy ra sau khi Dương Minh Uy uống rượu được cho là khiến tình hình trở nên căng thẳng. Sau sự việc, cả 2 quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân thay vì tiếp tục duy trì mối quan hệ vốn đã xuất hiện nhiều bất đồng.

Việc chia tay gây bất ngờ bởi hình ảnh của cặp đôi trước công chúng khá tích cực. Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình, khiến người hâm mộ tin rằng họ vẫn giữ được sự gắn kết sau nhiều năm chung sống.

Cặp đôi từng được khán giả yêu mến

Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy bắt đầu chuyện tình cảm khi cùng tham gia bộ phim "Dear Mom". Sau thời gian hẹn hò, 2 người kết hôn năm 2015. Với sự nghiệp ổn định cùng đời sống gia đình kín tiếng, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được chú ý tại Đài Loan (Trung Quốc).

Phương Chí Hữu bước vào ngành giải trí năm 2007, sau khi tham gia mùa thứ 2 của chương trình tìm kiếm tài năng Super Star Avenue. Nữ nghệ sĩ hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát cùng diễn xuất.

Năm 2013, cô gây chú ý với scandal liên quan bộ phim "Pmam". Dù từng đối diện những tranh luận trong sự nghiệp, Phương Chí Hữu dần chứng minh năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm.

Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy bắt đầu chuyện tình cảm khi cùng tham gia bộ phim "Dear Mom". Ig.

Năm 2023, cô đạt dấu mốc quan trọng khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 với bộ phim "Marry My Dead Body". Thành tích giúp vị trí của nữ diễn viên được củng cố trong ngành điện ảnh.

Dương Minh Uy cũng có hành trình diễn xuất đáng chú ý. Nam diễn viên từng được đề cử tại Lễ trao giải Kim Chung ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào các năm 2021 cùng 2024.

Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, chuyện tình của 2 nghệ sĩ cuối cùng kết thúc bằng quyết định ly hôn. Dù nguyên nhân cụ thể không được Phương Chí Hữu công bố, thông tin về những khác biệt trong đời sống riêng đã khiến người hâm mộ nhìn lại cuộc hôn nhân từng được xem là bền vững.

Điểm đáng chú ý trong lời chia tay của Phương Chí Hữu là cô không dùng những ngôn từ tiêu cực dành cho người cũ. Thay vào đó, nữ diễn viên nhắc tới sự biết ơn, những trải nghiệm đã có cùng trách nhiệm chung với các con.

Theo: t/h