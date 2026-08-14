Nicole Kidman: 'Người ta từng khuyên tôi đừng lấy Tom Cruise'

Trong cuộc phỏng vấn với British Vogue đăng ngày 13/8, minh tinh Australia nhìn lại cuộc hôn nhân đầu tiên với Tom Cruise vào thập niên 1990. Cô cho biết từng nhận được nhiều lời cảnh báo trước khi lên xe hoa vì mọi người lo rằng sự nghiệp của cô có thể bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi.

"Tôi nhớ có người nói với mình: 'Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô'. Còn tôi chỉ nghĩ: 'Tôi không quan tâm. Tôi đang yêu và muốn kết hôn'", Nicole Kidman kể. "Sau đó tôi trở thành vợ của anh ấy và mọi người lại bảo: 'Thấy chưa, chúng tôi đã nói rồi'. Tôi đáp: 'Thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi không nên cưới người mình yêu? Tất nhiên tôi sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì điều đó. Tôi không quan tâm'".

Nicole Kidman và Tom Cruise. Ảnh: PA Wire

Hai người tổ chức lễ cưới đêm Giáng sinh năm 1990, thời điểm Nicole bắt đầu ghi dấu ấn ở Hollywood với phim Days of Thunder đóng cùng Tom, trong khi anh 28 tuổi, đã là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới.

Nicole cho biết cô đã "yêu điên cuồng" và không bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. "Đúng vậy, tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Đột nhiên cô gái 22 - 23 tuổi có một người chồng là siêu sao điện ảnh. Nhưng lúc đó mọi thứ với tôi hoàn toàn tự nhiên. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng, đơn giản chỉ là như vậy", minh tinh hiện 59 tuổi thú nhận.

Nicole Kidman nói cô không bận tâm đến điều gì khi kết hôn với Tom Cruise. Ảnh: Page Six

Kidman và Cruise gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chính thức ly hôn vào tháng 8/2001. Họ nhận nuôi hai con là Bella (33 tuổi) và Connor (31 tuổi). Sau Days of Thunder, cặp sao tiếp tục đóng chung trong Far and Away (1992) của Ron Howard và Eyes Wide Shut (1999) của Stanley Kubrick.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2013, Kidman từng nói về giai đoạn sau ly hôn: "Tôi đã có rất nhiều thời gian ở một mình và điều đó thực sự rất tốt, vì khi kết hôn tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi cần trưởng thành".

Nicole Kidman chụp hình cho tạp chí British Vogue.

Năm 2006, Kidman kết hôn với ca sĩ Keith Urban. Hai người thông báo chia tay vào tháng 9/2025 sau 19 năm chung sống và có hai con gái là Sunday Rose (18 tuổi) và Faith Margaret (15 tuổi). Trong khi đó, Tom Cruise cưới diễn viên Katie Holmes, có con gái Suri trước khi ly hôn năm 2012.