Diện mạo Son Ye Jin

Sáng 9/9, buổi họp báo giới thiệu series Netflix The Scandal diễn ra tại JW Marriott Dongdaemun Square Seoul, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Jung Ji Woo cùng ba diễn viên chính Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana.

Son Ye Jin thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung “hack tuổi”. Nữ diễn viên lựa chọn váy đen dáng ngắn, kín đáo nhưng vẫn khoe được lợi thế hình thể, kết hợp kiểu tóc búi gọn và phong cách trang điểm nhẹ. Tổng thể giúp nữ diễn viên duy trì vẻ thanh lịch, điềm đạm, trẻ trung mà vẫn giữ được cảm giác trưởng thành phù hợp với hình tượng phu nhân Cho.

Từ trái qua phải: Nana, đạo diễn Jung Ji Woo, Ji Chang Wook và Son Ye Jin tại họp báo ra mắt The Scandal. Ảnh: MK.

Nana diện bộ suit tông nâu đỏ, bên trong là thiết kế có chất liệu xuyên thấu và ánh kim. Kiểu tóc ngắn hơi rối cùng cách tạo dáng phóng khoáng giúp nữ diễn viên toát lên vẻ sắc sảo, hiện đại.

StarNews mô tả màn xuất hiện của Son Ye Jin và Nana như cuộc gặp giữa mỹ nhân đoan trang và fashionista mang vẻ quyến rũ, cá tính.

Trong khi đó, Ji Chang Wook tạo sự cân bằng cho bộ ba bằng bộ vest trắng phối áo trắng và quần đen. Thiết kế tối giản làm nổi bật vóc dáng cao ráo và đường nét gương mặt của nam diễn viên. Khi đứng cạnh hai bạn diễn, Ji Chang Wook nổi bật bằng vẻ lịch lãm, phong cách.

Son Ye Jin trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: SBS.

Nana khoe nét cá tính, phóng khoáng. Ảnh: SBS.

Ji Chang Wook phong cách, bảnh bao. Ảnh: SBS.

The Scandal là phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos. Lấy bối cảnh thời Joseon, phim xoay quanh phu nhân Cho (Son Ye Jin) - người phụ nữ sở hữu tài năng và cá tính vượt khỏi khuôn khổ dành cho phụ nữ đương thời, Cho Won (Ji Chang Wook) - người được mệnh danh là tay chơi tình ái hàng đầu Joseon và Hee Yeon (Nana) - góa phụ trẻ bị cuốn vào cuộc cá cược nguy hiểm giữa hai nhân vật.

Tại sự kiện, đạo diễn Jung Ji Woo cho biết muốn đưa câu chuyện kinh điển sang một diện mạo mới thay vì đơn thuần làm lại bộ phim năm 2003. Theo ông, mối quan hệ giữa phu nhân Cho và Hee Yeon là một trong những điểm khác biệt đáng kể của phiên bản mới, bởi tuyến quan hệ này không có trong nguyên tác và được phát triển sâu hơn cho series.

Đạo diễn cũng dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên. Ông cho rằng Son Ye Jin có khả năng “gánh” toàn bộ câu chuyện và khiến khán giả tin vào nhân vật. Với Ji Chang Wook, ông kỳ vọng nam diễn viên mang đến sự ấm áp và nét hài hước cho Cho Won. Trong khi đó, Nana được lựa chọn vì phù hợp với hình tượng phụ nữ vượt khỏi khuôn mẫu truyền thống mà đạo diễn muốn xây dựng.

Đạo diễn Jung Ji Woo dành nhiều lời khen ngợi cho bộ ba diễn viên chính. Ảnh: SBS.

Son Ye Jin cho biết từng xem bộ phim Untold Scandal năm 2003 và tò mò về cách đạo diễn Jung Ji Woo phát triển câu chuyện thành phim dài tập. Nữ diễn viên bị thu hút bởi nhân vật phu nhân Cho, cũng như chủ đề về ham muốn của con người trong xã hội còn đặt nặng quy củ.

Ji Chang Wook đánh giá cao những mối quan hệ và cảm xúc tinh tế trong nguyên tác Les Liaisons dangereuses. Anh đặc biệt hứng thú khi tác phẩm được tái diễn giải vào năm 2026. Ngoài ra, tài tử 8X tiết lộ làm việc cùng Son Ye Jin và Nana, hai nữ diễn viên có màu sắc hoàn toàn khác nhau, là trải nghiệm thú vị.

Với mỹ nhân từng được bình chọn có gương mặt đẹp nhất thế giới (2014 và 2015), The Scandal đánh dấu lần đầu thử sức với phim cổ trang.

Nữ diễn viên 9X cho biết vốn là người hâm mộ đạo diễn Jung Ji Woo và nhận thấy Hee Yeon có một phần tính cách giống với con người cô trong quá khứ. Nana muốn khai thác khía cạnh này để tạo nên nhân vật khác với những vai diễn trước đây.