Cảnh nóng gây sốc và sự thật ít ai biết

Sự thật về cảnh nóng gây sốc trong Money Heist: Korea

Cảnh nóng trên màn ảnh luôn là chi tiết nhận được nhiều bàn luận từ khán giả. Trải nghiệm trong Money Heist: Korea - Joint Economic Area , nam diễn viên Kim Ji Hoon nói đây sẽ là cảnh nóng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ra mắt năm 2022 trên Netflix, phiên bản Hàn của loạt phim Money Heist từng gây bất ngờ khi đưa vào cảnh tình cảm khá táo bạo giữa nhân vật Denver (Kim Ji Hoon đóng) và Mi Sun (Lee Joo Bin đóng). Điều này hiếm thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc, vốn thường hạn chế các cảnh quay nhạy cảm.

Cảnh nóng giữa Denver (Kim Ji Hoon đóng) và Mi Sun (Lee Joo Bin đóng) trong Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Kim Ji Hoon tiết lộ quá trình ghi hình cảnh này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả hai diễn viên. Anh nói thực tế trường quay hoàn toàn khác xa những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

Theo nam diễn viên, để đảm bảo an toàn và tính chuyên nghiệp, diễn viên sử dụng các lớp bảo hộ được cố định quanh cơ thể, tương tự như “tã” và phải tự chuẩn bị mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ ê-kíp. Anh cũng cho biết đoàn phim không có điều phối viên cảnh thân mật (intimacy coordinator), mà các diễn viên tự trao đổi và thống nhất cách thực hiện.

Trước câu hỏi về phản ứng sinh lý khi quay cảnh nhạy cảm, Kim Ji Hoon thẳng thắn khẳng định điều này gần như không thể xảy ra. Anh lý giải trong quá trình ghi hình, diễn viên phải tập trung cao độ vào biểu cảm, góc máy, diễn xuất và chịu áp lực lớn từ môi trường làm việc, nên hoàn toàn không có yếu tố lãng mạn như khán giả tưởng tượng.

“Chúng tôi không phải ở một không gian riêng tư. Đây là công việc. Tất cả chỉ tập trung vào diễn xuất, không phải cảm xúc cá nhân”, anh nói.

Chia sẻ của Kim Ji Hoon phần nào hé lộ góc khuất phía sau những cảnh quay “nóng bỏng” trên màn ảnh, cho thấy sự chuyên nghiệp và áp lực đặc thù của nghề diễn viên.

Điều phối viên cảnh nóng là gì?

Tại Hàn Quốc, chứng chỉ chuyên môn nghề điều phối cảnh nóng được cấp bởi Hiệp hội Điều phối viên Cảnh thân mật (IPA), được công nhận bởi Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA).

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành giải trí, Kwon Bo Ram từng nghe nhiều câu chuyện về sự mất cân bằng quyền lực và thiếu tôn trọng trên phim trường. Điều này thôi thúc cô theo đuổi nghề.

Công việc của một điều phối viên cảnh nóng không chỉ đơn thuần là hướng dẫn động tác trong cảnh quay nhạy cảm. Họ đóng vai trò trung gian giữa diễn viên và ê-kíp sản xuất, điều phối giao tiếp, xây dựng chuyển động cho các tương tác cơ thể. Quan trọng nhất là đảm bảo ranh giới của diễn viên được tôn trọng cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

“Một trong những phần quan trọng nhất là hiểu về sự đồng thuận và thiết lập ranh giới. Chúng tôi học cách hỏi những câu như: ‘Hôm nay bạn có ổn khi bị chạm vào không?’ hoặc ‘Việc chạm vào phần dưới cơ thể có chấp nhận được không?’ Từ đó, chúng tôi thiết lập giới hạn rõ ràng trước khi quay”, Kwon nói.

Đạo diễn Lim Ha Yeon, người từng hợp tác với điều phối viên Momoko Nishiyama trong phim The Rib (2024), cho biết khi xử lý các cảnh nhạy cảm, cô thường trao đổi thông qua điều phối viên thay vì trực tiếp với diễn viên. “Điều phối viên sẽ trao đổi với diễn viên về mức độ thoải mái, sau đó truyền đạt lại để tôi điều chỉnh”, cô nói.

Không chỉ hỗ trợ diễn viên, điều phối viên còn đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho toàn bộ ê-kíp. Họ được đào tạo về nhận thức chấn thương tâm lý, chống phân biệt đối xử, đa dạng giới và cả việc sử dụng trang phục bảo hộ trong cảnh quay khỏa thân.

“Người bị cởi đồ cần được bảo vệ, nhưng người thực hiện hành động đó cũng vậy. Diễn viên có thể cảm thấy áp lực nếu không biết phải làm thế nào cho đúng. Đó là lúc chúng tôi hỗ trợ”, Kwon chia sẻ.

Vì sao nghề này chưa phổ biến tại Hàn Quốc?

Điện ảnh Hàn Quốc vươn tầm toàn cầu sau thành công của Parasite (2019), khái niệm điều phối viên cảnh nóng vẫn còn xa lạ với nhiều người trong ngành.

Kwon cho biết cô là người Hàn Quốc duy nhất trong khóa đào tạo và bản thân cũng đặt câu hỏi vì sao lĩnh vực này chưa được chú ý sớm hơn.

Tại Nhật Bản, nghề này đã xuất hiện từ năm 2021, trong khi tại Hollywood có hơn 100 chuyên gia đang hoạt động. Ngay cả ở Mỹ, vẫn tồn tại những ý kiến cho rằng vị trí này có thể kìm hãm sáng tạo.

Ví dụ, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow từng chia sẻ rằng sự hiện diện của điều phối viên khiến cô cảm thấy bị hạn chế trong một cảnh quay nhạy cảm gần đây. Chung suy nghĩ, tài tử Sean Bean nói việc dàn xếp khiến những phân đoạn thân mật thiếu tự nhiên.

Đạo diễn Lim Ha Yeon phản bác: “Các điều phối viên giúp tôi truyền đạt ý tưởng rõ ràng hơn, đồng thời giúp diễn viên không bị áp lực phải đoán ý đạo diễn”.

Hàn Quốc vẫn đang ở giai đoạn đầu trong việc phổ biến vai trò này. Một tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong điện ảnh Hàn Quốc đã ký kết hợp tác với Kwon Bo Ram nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng chính sách áp dụng trên phim trường. Các chương trình đào tạo cho sinh viên điện ảnh cũng đang được triển khai.