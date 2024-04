Diễm My 9X "cao tay" mặc đồ lụa tránh sự cố gió thổi "váy dính người"

Diễm My 9X một trong số những diễn viên gây chú ý cả ở mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Sau khi kết hôn, cô dường như kín tiếng hơn và ít khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô dành nhiều thời gian hơn để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Mới đây, người đẹp hiếm hoi đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút được lượng tương tác cao.

Diễm My khoe dáng với đầm lụa màu xanh, tạo dáng đứng chữ X để tránh sự cố váy "dính người".

Cô lựa chọn chiếc váy lụa màu xanh, vạt bất đối xứng kết hợp đường xẻ cổ chữ V phối cùng giàu loafer màu đen thanh lịch. Diễm My khéo léo tạo dáng đứng chân chữ X để tránh tối đa sự cố váy "dính người" do đang đứng ngoài trời, có gió nhẹ. Hành động này của cô nàng được khen tinh tế vì vừa duyên dáng vừa giúp khắc phục lỗi thời trang mà nhiều chị em từng mắc phải khi diện váy lụa.

Là một mỹ nhân sở hữu gu mặc gợi cảm, những chiếc váy lụa điệu đà, nữ tính, ôm trọn đường cong cơ thể thường được Diễm My nhiều lần lăng xê khi đi dự sự kiện lẫn street style đời thường. Yếu tố đầu tiên trong phong cách thời trang của Diễm My là sự thanh lịch và tối giản. Đây là lý do, nữ diễn viên ưu tiên những mẫu đầm lụa sang trọng, gợi cảm vừa đủ.

Với đặc tính "mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông", những thiết kế satin ngọc trai được Diễm My thích nhất vì có độ bóng, lấp lánh, ít nhăn. Tuy vậy, Diễm My cũng từng là "nạn nhân" của đầm lụa khi diện một thiết kế 2 dây, có đường xẻ tà cao, để lộ vòng 2 kém thon.

Tại show diễn BST Daydreamer của NTK Adrian Anh Tuấn, cô cũng từng diện thiết kế bằng vải lụa kín đáo nhưng khó che đi "bé mỡ" ở vùng bụng. Việc xử lý chưa tốt phần áo sơ vin trong chân váy cũng là một trong những nguyên nhân làm vòng eo của cô trông lộm cộm. Ngay cả đối với những người có vòng 2 phẳng lỳ cũng rất dễ gặp phải sự cố tương tự nếu không tinh tế trong việc lựa chọn váy áo phù hợp.

Diễm My lộ vòng 2 kém thon vì váy lụa.

Chính vì thế, các nàng hãy chọn những mẫu váy với điểm nhấn đặc biệt hoặc có cách điệu ở eo chẳng hạn như chi tiết gấp nếp, gập nhăn hoặc xếp bèo sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp thân hình nhìn gọn gàng hơn. Hoặc sử dụng thắt lưng, đai corset ở bên trong để giúp cố định vóc dáng, hạn chế tình trạng lộ mỡ bụng khi ngồi hoặc cúi lưng.

Ngoài ra, những thiết kế tối màu được cho là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng có vòng eo "bánh mỳ" có thể che gần hết nhược điểm dáng vóc. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý vì nếu quá lạm dụng tông màu này sẽ khiến người mặc trở nên già cỗi, đơn điệu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]