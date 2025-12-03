Diễm My 9X khoe nhan sắc 'gái một con'

Diễm My 9X cho biết sau khi sinh con hồi đầu năm, gu thời trang của cô thay đổi nhiều, ưu tiên sự thoải mái, năng động để phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi làm, chăm con, nấu ăn hay quay hình. Dù vậy, cô vẫn giữ tiêu chí thanh lịch và nữ tính cho mỗi set đồ.

Diễn viên sinh năm 1990 được nhiều người nhận xét "gái một con trông mòn con mắt", trông mặn mà hơn sau khi kết hôn.

Nhịp sống bận rộn hơn nên Diễm My 9X đơn giản hóa mọi thứ so với thời son rỗi. Thay vì trang điểm cầu kỳ, cô chỉ dành 5-7 phút cho việc sửa soạn mỗi lần ra ngoài. "Tôi cũng giống các mẹ bỉm sữa khác, có những ngày bận đến mức quên cả việc đánh son", cô nói.

Bước qua tuổi 30 và một lần sinh nở, diễn viên chú trọng vào skincare, ngủ đủ giấc và giữ cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Để giữ cho bản thân năng lượng và sự cân bằng từ nội tại, diễn viên luôn nhắc mình chăm con trọn vẹn, ăn uống và tập luyện điều độ, giữ tinh thần tích cực.

Cô cũng luôn vạch rõ tiêu chuẩn cho từng vai trò: khi làm mẹ thì toàn tâm toàn ý, khi vào bếp thì tận hưởng, khi hỗ trợ công việc cho chồng thì tập trung hết mình.

Đối với Diễm My, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng điều quan trọng là cô vẫn cố gắng yêu bản thân mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

Diễn viên cho biết theo đuổi hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, truyền cảm hứng cho các bà mẹ trẻ. Chưa có thời gian đóng phim trở lại nhưng Diễm My vẫn duy trì hình ảnh trong lĩnh vực thời trang. Hồi giữa tháng 11, cô là nghệ sĩ Việt duy nhất tham dự BAMBI Awards 2025 tại Munich, Đức.

Giai đoạn này, cô dành ưu tiên cho vai trò làm vợ, làm mẹ và công việc kinh doanh riêng nhưng khẳng định không rời bỏ đam mê diễn xuất, hy vọng trở lại với các dự án phù hợp.

Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP HCM, đóng phim từ 5 tuổi, làm mẫu ảnh hồi tuổi teen và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô đóng các phim Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ... Diễn viên kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn cuối năm 2023 và có con trai đầu lòng đầu năm 2025.